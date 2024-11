Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 4 november 2024 - aflevering 8179

Mackenzie mag het ziekenhuis verlaten. Omdat ze wil weten waar ze staat met Levi nodigt ze hem bij haar thuis uit voor een gesprek. In eerste instantie houdt Levi uit professionele overwegingen de boot af, maar al gauw blijkt de aantrekkingskracht tussen hen toch te groot. Mali is getuige van het tafereel en grijpt in. Justin en Leah zetten hun moeilijk gesprek verder. Wanneer Justin haar opnieuw probeert te overtuigen om naar huis terug te keren, roept Leah de hulp in van Alf en Marilyn om hem naar huis te sturen. Alf heeft intussen zelf ook heel wat kopzorgen nadat een vierde bestuurslid van de surfclub is opgestapt.



Dinsdag 5 november 2024 - aflevering 8180

Dana boekt heel wat vooruitgang in de cursus van John, maar het is vooral Banjo die indruk maakt. Alf probeert intussen uit te zoeken waarom zoveel bestuursleden van de surfclub intussen zijn opgestapt. Dana vangt de informatie op en hoort Banjo uit over de rol van zijn vader in dit hele gebeuren. Hij geeft toe dat de bestuursleden in kwestie geld van zijn vader hebben ontvangen in ruil voor hun ontslag. Vervolgens stappen Roo en Dana naar het politiebureau zodat Rose een officieel onderzoek kan instellen. Mackenzie is het beu dat Mali zich voortdurend met haar liefdesleven bemoeit. Ze lucht haar hart bij Felicity en Eden.



Woensdag 6 november 2024 - aflevering 8181

Rose confronteert Simon Henderson met zijn mogelijke betrokkenheid bij het opstappen van enkele bestuursleden van de surfclub. Alf en John vrezen dat het zich tegen hen zal keren. Hun vrees komt uit wanneer Simon laat weten dat hij de surfclub niet langer zal sponsoren. Eden moedigt Felicity aan om een datingapp te installeren. Felicity krijgt echter een paniekaanval wanneer ze, na enige aanmoediging van Xander, ingaat op de avances van een klant uit Salt. Kirby wil de motor van Remi proberen te herstellen. Cash krijgt nieuws over zijn schorsing.



Donderdag 7 november 2024 - aflevering 8182

Leah schakelt Theo in om Justin in het oog te houden nadat ze hem vertelde dat hun relatie voorlopig on hold staat. Omgekeerd hoort Justin Theo voortdurend uit over Leah. Theo heeft er al gauw genoeg van en eist dat ze allebei als volwassenen met de situatie omgaan. Cash zoekt uit hoe zijn toekomst er kan uitzien nu hij geen agent meer is. Rose en Eden hebben echter hun bedenkingen bij zijn beslissing. Rose krijgt een promotie aangeboden.

Vrijdag 8 november 2024 - aflevering 8183

Leah en Justin hebben een goed gesprek en zijn het erover eens dat ze Theo niet meer mogen opzadelen met hun problemen. Wanneer Justin haar vertelt dat hij haar mist, vlucht Leah echter opnieuw weg. In de Diner komt ze vervolgens een bekend gezicht tegen: Valerie, haar kamergenote in de kliniek. Zij kan niet geloven dat, na alles wat Leah haar over Justin heeft verteld, ze niet opnieuw bij hem is ingetrokken. Ze overtuigt Leah om Justin uit te nodigen voor een etentje. Kirby vangt Bree op, die overstuur is na een telefoontje van haar moeder. Cash neemt Rose mee uit om haar promotie te vieren. Ze probeert zijn interesse te wekken voor een baan in de beveiligingssector.



