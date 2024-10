Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen n kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 14 oktober 2024 - aflevering 8164

Wanneer hij John een flyer ziet ophangen voor een cursus die hij wil geven, grijpt Alf zijn kans om hem te vragen om terug te keren naar de surfclub. John is maar al te blij met het aanbod van Alf, maar de vraag rest of hij de bestuursleden zal kunnen overtuigen. Henderson staat alvast niet te springen voor het idee en dreigt zelfs met consequenties als Alf alsnog zijn wil doordrijft. Bree voelt zich schuldig wanneer ze beseft dat ze de overlijdensdatum van haar ex is vergeten. Kirby en Xander bezoeken Mackenzie in het ziekenhuis, waar Kirby oog in oog staat met haar jeugdliefde Levi. Mac overtuigt Xander om een kijkje te nemen in haar dossier. Wanneer hij alleen maar goed nieuws heeft, besluit ze zichzelf uit het ziekenhuis te ontslaan.



Dinsdag 15 oktober 2024 - aflevering 8165

Wanneer Cash ontdekt dat Felicity een aanvaring heeft gehad met Harper, eist hij dat ze zich bij haar verontschuldigt. Levi roept de hulp in van Remi om zijn band met Eden te helpen herstellen. Zij staat hier echter niet voor te springen en is niet blij met het feit dat Remi haar broer wil helpen. Cash probeert Eden te wijzen op het belang van familie. Levi probeert Mackenzie te overtuigen om nog niet naar huis te gaan, maar zij is vastberaden om haar herstel thuis verder te zetten. Hij geeft Xander hiervan de schuld. Thuis slaat de paniek al snel toe bij Mac: wat als ze plots medische hulp nodig heeft? Remi snapt Felicity en Eden niet wanneer hij hen hoort klagen over de bemoeienissen van Cash.



Woensdag 16 oktober 2024 - aflevering 8166

Met Remi's woorden in het achterhoofd besluit Felicity al haar moed bij elkaar te rapen en zich te excuseren bij Harper en Mackenzie. Het doet haar zichtbaar deugd wanneer ze allebei haar excuses aanvaarden. Eden probeert intussen de plooien glad te strijken met Cash. Ze is verrast wanneer hij er een paar dagen alleen op uit wil trekken. Justin mist Leah en voelt zich schuldig omdat hij haar mentale problemen niet heeft opgemerkt. Kirby probeert hem af te leiden door samen met hem songteksten door te nemen. Tot Justin het nummer ontdekt dat zij en Theo als verrassing op de bruiloft zouden spelen. Mackenzie panikeert wanneer ze opnieuw pijn in de borststreek voelt en vraagt Tane om een ambulance te bellen.



Donderdag 17 oktober 2024 - aflevering 8167

De ambulanciers stellen Mackenzie gerust: de pijn was geen hartaanval, maar hoogstwaarschijnlijk een paniekaanval. Wanneer ze haar echter ter controle mee willen nemen naar het ziekenhuis, overtuigt Mac hen om haar thuis te laten. Wat later treffen Xander en Mali haar bewusteloos aan in bed. Xander start meteen met reanimeren. Levi laat alles vallen wanneer Mac het ziekenhuis wordt binnengebracht. Zal hij haar ook nu weer kunnen redden? Bree kampt nog steeds met schuldgevoelens en praat erover met Xander. Justin stort zich volledig op het afwerken van het nummer voor Leah. Kirby beseft dat het zijn manier is om alles te verwerken.

Vrijdag 18 oktober 2024 - aflevering 8168

Iedereen wacht vol spanning op nieuws over Mackenzie. Na het goede nieuws dat ze ook haar tweede operatie heeft overleefd, helpt Felicity Tane met het inpakken van enkele spullen voor Mac. Eden reageert geïrriteerd wanneer Mali in Salt een toost uitbrengt op Levi, waarna hij en Rose te weten komen dat hij haar broer is.



