Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 7 oktober 2024 - aflevering 8159

Dana zet haar actieplan in werking en nodigt Banjo uit voor een gesprek. Al blijkt die een ander idee te hebben over waarom Dana hem heeft uitgenodigd. Mali heeft het extra druk door het opvangen van de afwezigheid van John. Alf ziet maar één oplossing: hij moet een vacature plaatsen. Cash snelt naar huis na het nieuws van Felicity dat ze uit het huis moeten. Hij neemt contact op met de makelaar en die bevestigt het nieuws: Tane heeft het huurcontract stopgezet. Omdat ze nog steeds hoop koestert voor een hereniging met Tane, besluit Felicity het huurcontract over te nemen.



Dinsdag 8 oktober 2024 - aflevering 8160

Felicity onderschept Tane na een trainingssessie met Harper en bezorgt hem een doos met waardevolle spullen die nog in het huis lagen. Ze is teleurgesteld wanneer hun trouwfoto's niet de emotionele reactie uitlokken waarop ze had gehoopt. Na een confrontatie tussen haar en Harper, wijst Tane haar bovendien op het feit dat ze niet langer een koppel zijn. Kirby trekt vol enthousiasme naar Justin om wat plannen voor Lyrik te bespreken, maar hij toont weinig interesse en stuurt Kirby uiteindelijk wandelen. Wanneer vervolgens ook Roo opdaagt in de garage, krijgt ook zij het deksel op de neus, waarna Justin de reden van zijn slechte humeur onthult: Leah heeft hun bruiloft uitgesteld. Het ontslag van John als manager van de surfclub heeft Alf met heel wat extra werk opgezadeld. Roo biedt haar hulp aan.



Woensdag 9 oktober 2024 - aflevering 8161

Na een gesprek met Roo, Irene en Marilyn besluit Harper om wat afstand te nemen van Tane. Ze wil de zaken tussen hem en Felicity niet moeilijker maken dan ze al zijn, maar Tane zelf denkt daar anders over. Hij wil niet dat zijn ex zijn leven beheerst en vraagt Harper om hun vriendschap niet opzij te schuiven. Kirby wil samen met Theo verder werken aan hun nieuwe nummer voor Lyrik, maar hij zit met zijn gedachten bij het uitgestelde huwelijk van Justin en Leah. Roo gaat poolshoogte nemen bij Leah, maar het feit dat Justin haar heeft verteld over hun uitgestelde huwelijk valt niet in goede aarde bij Leah. Woedend trekt ze naar de garage, waar Justin de volle laag krijgt. Vervolgens begint ze te vermoeden dat Justin onder één hoedje speelt met de Vita Nova-sekte.



Donderdag 10 oktober 2024 - aflevering 8162

Roo worstelt met het overnemen van Johns taken in de surfclub, maar heeft een idee waarmee ze hem alsnog hoopt te kunnen overhalen om terug te keren. Leah is compleet in paniek en licht Theo in over haar vermoeden dat Justin hen iets wil aandoen. Ze overtuigt hem om de politie in te lichten. Maar wanneer Rose voorstelt om Justin erbij te halen, loopt de situatie compleet uit de hand. Leah zet het op een lopen en sluit zich vervolgens op in het eetcafé. Eenmaal binnen staat er Justin een onaangename verrassing te wachten.

Vrijdag 11 oktober 2024 - aflevering 8163

Justin probeert Leah te kalmeren, maar door de tussenkomst van Theo raakt ze nog meer overstuur. Theo besluit Bree op te bellen in de hoop dat zij tot Leah kan doordringen. Later op de avond kan Leah zich niet meer herinneren wat er is gebeurd. De volgende dag heeft Bree nieuws voor Justin en Theo: Leah heeft een psychose gehad die werd veroorzaakt door een combinatie van trauma en slaapgebrek. Leah beseft dat ze professionele hulp nodig heeft en laat zich opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het plan van Roo om John te laten terugkeren naar de surfclub lijkt zijn doel voorbij te schieten.



