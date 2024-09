Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 23 september 2024 - aflevering 8149

Mali probeert Tane zo goed mogelijk op te vangen na zijn uitbarsting in de fitness. Tane zelf worstelt intussen met zijn gevoelens: hij is woedend op Felicity, maar houdt tegelijkertijd ook nog van haar. Om haar uit zijn hoofd te krijgen, besluit hij een avondje op stap te gaan. De volgende ochtend botst Mali op de onenightstand van Tane. Dana begint vol enthousiasme aan de cursus waarvoor ze zich heeft ingeschreven, maar een slecht gezinde John bederft de sfeer. Na het succesvolle optreden in Salt wil Kirby zich volop focussen op het schrijven van nieuwe nummers, maar het ontbreekt haar aan inspiratie.



Dinsdag 24 september 2024 - aflevering 8150

Een van zijn cursisten heeft een klacht ingediend tegen John. Na enig aandringen van Alf besluit hij zich te excuseren. Kirby en Theo werken samen aan een nieuw nummer voor Lyrik. Nadat Kirby goed nieuws heeft gekregen, vraagt Theo haar om een nummer te schrijven voor de bruiloft van Justin en Leah. Marilyn raapt al haar moed bij elkaar om vrijaf te vragen aan Irene zodat ze op vakantie kan gaan met Jett, maar haar chaotische uitleg zorgt voor verwarring. Justin ontdekt dat Leah al een tijdje kampt met nachtmerries en slapeloosheid. Na een shift in de Diner, stort Leah compleet in en geeft ze eindelijk toe dat ze hulp nodig heeft.



Woensdag 25 september 2024 - aflevering 8151

Justin probeert Leah te kalmeren en gerust te stellen: hij zal er altijd voor haar zijn. Na een goed gesprek lukt het Leah voor het eerst sinds lang om zonder slaappillen in slaap te vallen. De volgende ochtend prikken ze een datum voor hun huwelijk: Valentijnsdag. Marilyn krijgt het niet over haar hart om het misverstand met Irene uit te klaren. Alf kan het niet langer aanzien en grijpt in. Felicity klopt aan bij Mackenzie in de hoop Tane te kunnen spreken, maar Mac stuurt haar naar huis. De volgende dag ontdekt Cash waarom: Tane was op stap met een andere vrouw. Cash twijfelt of hij dit aan Felicity moet vertellen en vraagt raad aan Eden, maar Felicity vangt hun gesprek op en trekt vervolgens naar Salt. Daar loopt een discussie tussen haar en Mackenzie volledig uit de hand. En dan valt Mac plots neer...



Donderdag 26 september 2024 - aflevering 8152

Cash en Xander schieten in actie nadat Mackenzie bewusteloos op de grond viel. Ze wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar Bree alles op alles zet om haar leven te redden. Wanneer ze weer bij bewustzijn is, kan ze zich niet meteen herinneren wat er is gebeurd. Wanneer Tane opdaagt, laat Felicity al haar woede op hem los. Thuis wijst Cash zijn zus echter op de feiten: zij, en zij alleen, is verantwoordelijk voor het stuklopen van haar huwelijk. Wanneer ze vervolgens haar excuses wil aanbieden aan Mackenzie, wijst die haar de deur. Bree maakt kennis met cardioloog dr. Levi Flowler. Cash krijgt slecht nieuws in verband met zijn schorsing.

Vrijdag 27 september 2024 - aflevering 8153

Niet beschikbaar.



