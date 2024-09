Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 9 september 2024 - aflevering 8139

Alf wordt in de bloemetjes gezet. Justin overtuigt Leah om het eerbetoon aan Alf bij te wonen. Een zenuwachtige John bereidt zich voor op zijn speech en die laat Alf niet onberoerd. Een gesprek tussen Leah en Bree doet alarmbellen afgaan bij Rose en ze haast zich meteen naar het ziekenhuis, waar de sluwe Jordan zijn plan inmiddels tot uitvoering heeft gebracht. Irene krijgt nieuws van haar advocaat: ze moet voor de rechter verschijnen.



Dinsdag 10 september 2024 - aflevering 8140

Irene panikeert nu haar hoorzitting morgen al gepland staat. Ze beseft dat ze al die tijd haar kop in het zand heeft gestoken. Ze is eerlijk tegen Harper en Dana; gezien haar eerdere veroordelingen is de kans groot dat ze in de gevangenis zal belanden. Harper is vastberaden om haar te steunen in de rechtszaal, maar Dana vreest dat dit gevolgen zal hebben voor haar eigen rechtszaak. Tane krijgt het gevoel dat Felicity en Mackenzie iets voor hem verbergen. Mackenzie is het ondertussen beu om te liegen tegen Tane en stelt Felicity voor een ultimatum.



Woensdag 11 september 2024 - aflevering 8141

Tane is de geheimdoenerij tussen Felicity en Mackenzie grondig beu en na een gesprek met Mackenzie richt hij zich tot zijn vrouw: wat verbergt ze voor hem? Wanneer Felicity de waarheid onthult, stort Tanes wereld in. Hoe kon ze hem zo verraden? Hij is woest en wanneer Cash tussenbeide probeert te komen, reageert Tane zijn woede op hem af. Irene is blij verrast wanneer Harper en Dana alsnog opdagen bij de rechtbank om haar te steunen. Felicity doet haar verhaal aan Cash en schrikt wanneer hij partij kiest voor Tane.



Donderdag 12 september 2024 - aflevering 8142

Felicity geeft Mackenzie openlijk de schuld voor de ruzie tussen haar en Tane, maar Cash zet haar op haar plaats; ze heeft deze situatie enkel en alleen aan zichzelf te danken. Mackenzie praat met Tane. Voor hem is het inmiddels duidelijk: zijn huwelijk is definitief voorbij. In de rechtbank vreest Irene inmiddels het ergste wanneer de aanklager de maximumstraf van zeven jaar vraagt en de rechter geen oren heeft naar de verzachtende omstandigheden die haar advocaat heeft aangehaald. Kan een eigen verklaring het tij alsnog doen keren?

Vrijdag 13 september 2024 - aflevering 8143

Terwijl Irene wacht op het vonnis van de rechter, proberen Harper, Dana en John haar op te beuren en moed in te spreken. Zelf is ze ervan overtuigd dat er haar een gevangenisstraf te wachten staat en dus besluit Irene haar familie op te bellen. De volgende ochtend zet iedereen zich schrap voor de uitspraak van de rechtbank. Terwijl Justin verder herstelt in het ziekenhuis, wordt Leah thuis geteisterd door nachtmerries. Ze is ervan overtuigd dat iemand haar in de gaten houdt. Rose probeert haar gerust te stellen, maar Leah lijkt niet voor rede vatbaar. Alf wijst een interviewaanvraag van Coastal News af, maar Roo heeft een plan om zijn verhaal alsnog in de krant te krijgen.



