Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen Ún kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 2 september 2024 - aflevering 8134

Het enthousiasme van Tane weerhoudt Felicity er opnieuw van om hem de waarheid te vertellen. Ze wil zijn hart niet breken, maar hoelang kan ze haar leugen nog volhouden? Bree heeft slecht nieuws voor Leah: het hart van Justin lijkt onherstelbare schade te hebben opgelopen. Ze probeert haar voor te bereiden op het ergste, maar Leah weigert afscheid te nemen van Justin. Ze raakt vervolgens volledig in paniek wanneer ze na een gesprek met de politie een lege ziekenhuiskamer aantreft. Roo en Marilyn hebben heel wat uit te leggen aan Alf, nadat hij per toeval ontdekt heeft dat Dana werd ingeschakeld als thuisverpleegster voor Roo.



Dinsdag 3 september 2024 - aflevering 8135

Alf confronteert Marilyn en Roo met hun leugens. Marilyn neemt de schuld in eerste instantie op zich, maar Roo biecht uiteindelijk dan toch de waarheid op aan haar vader. Eden probeert Lyrik opnieuw op gang te brengen door repetities in te plannen, maar Remi ziet het nut er niet van in zolang Kirby door haar contract gebonden is aan Forrest. Met Justin gaat het intussen allesbehalve de goede kant op. Theo probeert Leah te laten inzien dat het stilaan tijd wordt om zijn familie op de hoogte te brengen. Leah probeert zich sterk te houden, maar stort compleet in wanneer Alf in het ziekenhuis opdaagt.



Woensdag 4 september 2024 - aflevering 8136

Kirby waagt nogmaals een poging om Forrest te overhalen haar contract stop te zetten. Het wordt echter al snel duidelijk dat hij niet van plan is om toe te happen. Integendeel, hij wijst Kirby nogmaals op wat haar boven het hoofd hangt: een aanklacht wegens contractbreuk. Maar dan bedenkt Remi een deal die Forrest en het platenlabel volgens hem onmogelijk kunnen afslaan. Terwijl Alf, Leah en Theo hem toespreken, krijgt Justin een nieuwe aanval. Bree probeert zijn leven te redden.



Donderdag 5 september 2024 - aflevering 8137

Nu Justin wakker is, licht Theo iedereen in over de verloving van Justin en Leah. Cash, die nog steeds geschorst is, komt langs in het ziekenhuis en stelt zich vragen bij het ontbreken van een bewaker aan de kamer van Justin. Een opmerking hierover tegen Rose wordt hem echter niet in dank afgenomen. Ondertussen heeft een van de verplegers van Justin duidelijk iets te verbergen. Remi stelt zich begripvol op wanneer Bree besluit dat het tijd is om terug te keren naar haar eigen appartement. Remi, Eden en Kirby brengen een bezoek aan Justin om hem het goede nieuws te brengen over de deal met Forrest. Het eerbetoon aan Alf dreigt in het water te vallen wanneer hij aankondigt dat het tijd is om terug te keren naar Merimbula. Marilyn bedenkt een excuus om hem nog een beetje langer in Summer Bay te houden.

Vrijdag 6 september 2024 - aflevering 8133

Lyrik neemt een video op om hun terugkeer aan te kondigen. Wanneer de reacties van fans uitblijven, dringt het tot Remi, Eden, Theo en Kirby door dat ze extra hard hun best zullen moeten gaan doen om hun fans opnieuw voor zich te winnen. Na mislukte pogingen van Roo, Marilyn en John om het vertrek van Alf tegen te houden, lijkt Mali de laatste die hem nog kan tegenhouden. Zal hij Alf om de tuin kunnen leiden of zal de verrassing in het water vallen?



