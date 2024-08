Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 26 augustus 2024 - aflevering 8130

Zara hangt nog steeds rond in Summer Bay. Rose probeert zich er niet aan te storen, maar wanneer Zara haar date met Mali verstoort, dreigt ze haar geduld te verliezen. Xander kan het vervolgens niet laten om zich te bemoeien en spreekt Zara aan over haar gedrag. Felicity probeert het juiste moment te vinden om Tane de waarheid te vertellen, maar de moed zakt haar in de schoenen wanneer hij nogmaals aanhaalt hoeveel het voor hem betekent om vader te worden. Wanneer Roo ontdekt dat Alf onderweg is naar huis, eist ze dat Marilyn tegen hem liegt en hem vertelt dat ze uit eigen beweging vertrokken is.



Dinsdag 27 augustus 2024 - aflevering 8131

Na het ultimatum van Rose gaat Mali de confrontatie aan met Zara en eist dat ze zijn vriendin met rust laat. Xander probeert te bemiddelen, want volgens hem is ze vooral eenzaam. Wanneer Zara vervolgens de echte reden voor haar terugkeer uit de doeken doet, stelt Mali zich alsnog begripvol op. Maar zal ook Rose er zo over denken? Marilyn vindt de moed om tegen Roo in te gaan en ook Irene heeft een hartig woordje voor haar klaar. Dit laat Roo niet onberoerd en ze laat haar emoties de vrije loop.



Woensdag 28 augustus 2024 - Geen uitzending

UEFA Europa Conference League: KAA Gent - Partizan Belgrado



Donderdag 29 augustus 2024 - aflevering 8132

Mali en Rose genieten van de extra qualitytime samen, nu hij bij haar is ingetrokken, maar Mackenzie dreigt hun bubbel te doen barsten. Zij is er niet over te spreken dat Mali haar niet heeft ingelicht over de komst van Zara. De vroegtijdige terugkeer van Alf zorgt voor extra stress bij John, die alles op alles moet zetten om de organisatie van het evenement voor Alf rond te krijgen. Irene lijkt zich intussen helemaal niet voor te bereiden op haar proces en ook dat baart John zorgen. Hij maant haar aan om contact op te nemen met haar advocaat. Harper krijgt van haar advocaat de raad om afstand te nemen van Irene.

Vrijdag 30 augustus 2024 - aflevering 8133

Mali probeert Zara nogmaals duidelijk te maken dat het hoog tijd wordt dat ze haar problemen onder ogen komt en de confrontatie met haar familie aangaat. Tot zijn verbazing lijkt hij eindelijk tot haar door te dringen. John begrijpt niet waarom Irene haar kop in het zand blijft steken wat betreft de mogelijke gevangenisstraf die haar boven het hoofd hangt. Wanneer ze ontdekt dat Dana en Harper in haar verleden graven, breekt ze. Gelukkig is John er om haar op te vangen. Mackenzie doorziet de leugen van Felicity en weigert tegen Tane te liegen. Zal Felicity alles opbiechten?



