Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 8 juli 2024 - aflevering 8095

Het optreden van Lyrik in Salt komt in het gedrang door het ontbreken van de auteursrechten op de nummers van Kirby. Mackenzie stelt zich weinig begripvol op en wanneer Justin voorstelt dat de band covers speelt, annuleert ze het optreden. De volgende dag ontdekt Justin dat Forrest het verlies aan inkomsten van Mackenzie heeft vergoed en dat ze exclusieve rechten heeft gekregen voor toekomstige optredens van Kirby. Eden is kwaad op Justin, omdat Kirby door zijn toedoen het huis heeft verlaten. Tijdens een les zelfverdediging van Tane laat ze al haar frustraties eruit.



Dinsdag 9 juli 2024 - aflevering 8096

Theo ziet het allemaal even niet meer zitten, nu Lyrik uit elkaar lijkt te vallen. Leah maakt zich zorgen en maant hem aan om zijn leven in handen te nemen. Gesterkt door haar steun vraagt hij aan Mackenzie of ze hem solo wil laten optreden in Salt. Eden overhoort het gesprek. Tane krijgt via Nikau slecht nieuws over zijn schoonzus: ze brak haar been en sleutelbeen bij een ongeluk. Hij wil naar Nieuw-Zeeland afreizen om haar te helpen, maar twijfelt om Felicity alleen achter te laten. Felicity krijgt bericht dat haar aanvaller haar wil spreken.



Woensdag 10 juli 2024 - aflevering 8097

Harper gaat tekeer tegen Dana wanneer ze terugkeert van het strand. Is ze soms vergeten dat er een arrestatiebevel tegen haar werd uitgevaardigd? Dana is het echter beu om zich te verstoppen en wil dat er een einde komt aan haar uitzichtloze situatie. Ondertussen deelt Cash zijn bezorgdheden omtrent het politieonderzoek met inspecteur Madden, maar die lijkt daar absoluut niet van gediend te zijn. Eden en Felicity bespreken de vraag van haar aanvaller om haar te ontmoeten. Eden vindt het een absurd idee, maar Felicity lijkt te twijfelen. Ook Cash is van mening dat het haar kan helpen bij het verwerkingsproces en brengt haar in contact met Harper, die haar meer informatie kan geven over de beste manier van aanpak.



Donderdag 11 juli 2024 - aflevering 8098

Cash is verbijsterd na de ontdekking dat Dana zich schuilhoudt bij Irene thuis. Dit is immers slecht nieuws voor de zaak aangezien hij, Harper en Irene nu medeplichtig bevonden kunnen worden en er hen dus een gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Cash kan nu niet anders dan Dana mee te nemen naar het politiekantoor. Harper smeekt hem om dat niet te doen, maar Cash houdt voet bij stuk. Theo, Eden en Remi proberen hun draai te vinden zonder Kirby. Theo overweegt om te stoppen met zingen, maar Justin wil niet dat hij zijn droom zomaar opbergt en regelt een afspraak met Forrest. Bree heeft een voorstel voor Remi.



Vrijdag 12 juli 2024 - aflevering 8099

Forrest is onder de indruk van de pitch van Justin en geeft Theo de kans om voor hem op te treden. Leah heeft haar bedenkingen en vindt het geen goed idee om dit te laten doorgaan zonder Eden en Remi eerst in te lichten. Het zien van Theo en Justin aan één tafel met Forrest zindert nog na bij Remi en wanneer hij Theo de volgende dag tegen het lijf loopt, kan hij zijn woede niet meer bedwingen. Mali moedigt Rose aan om contact op te nemen met Samuel en ze besluit hem een brief te schrijven.



