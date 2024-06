Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 24 juni 2024 - aflevering 8086

Bree probeert Cash te laten inzien dat hij anderen alleen maar kan helpen als hij ook zorg draagt voor zichzelf. Een goed gesprek met Felicity helpt hem vervolgens om alle gebeurtenissen een plaats te geven. Felicity krijgt intussen goed nieuws: haar aanrander heeft schuld bekend. Justin krijgt heel wat interviewaanvragen binnen, maar Kirby lijkt van de aardbodem verdwenen te zijn. Via Irene achterhaalt Justin dat ze contact heeft gehad met Forrest Duke. Hij licht meteen Remi in. Alf besluit zijn trots aan de kant te zetten en bij Bree te informeren naar een gehoortest.



Dinsdag 25 juni 2024 - aflevering 8087

Nu de geheime afspraken van Kirby met muziekmanager Forrest Duke aan het licht zijn gekomen, is de sfeer gespannen bij Lyrik. Iedereen vraagt zich luidop af wanneer ze van plan was om hen in te lichten over haar mogelijke solocarrière. Tane, Cash en Felicity denken na over een actieplan om vrouwen in Summer Bay te helpen zich veiliger te voelen. Tane start met het geven van een cursus zelfverdediging. Alf wacht op de resultaten van zijn gehoortest. Wanneer Bree zich echter laat ontvallen dat de kans groot is dat hij een hoorapparaat nodig zal hebben, schiet hij opnieuw in de verdediging.



Woensdag 26 juni 2024 - aflevering 8088

Tane prijst Felicity voor haar moed en doorzettingsvermogen. Nadat ze zich kwetsbaar opstelde door haar eigen verhaal met de buitenwereld te delen, lijken meer mensen te beseffen dat er wel degelijk een actieplan nodig is om de veiligheid van vrouwen te verhogen. Remi probeert Kirby te overtuigen om in de band te blijven door herinneringen op te halen, maar intussen wordt ze ook overladen met cadeaus van Forrest, die hoopt dat ze zal ingaan op zijn aanbod. Theo voelt zich verantwoordelijk voor de twijfel bij Kirby. Bree en Marilyn proberen een koppige Alf te overtuigen van de voordelen van een hoorapparaat.



Donderdag 27 juni 2024 - aflevering 8089

Maatschappelijk werkster Harper contacteert Irene in verband met de kamer die ze verhuurt. Het klikt meteen tussen beide dames, maar John is sceptisch. Hij kan zich niet ontdoen van het gevoel dat Harper iets te verbergen heeft. Alf wil een bezoek brengen aan Roo, maar wacht nog steeds op de resultaten van zijn gehoortests. Bree springt voor hem in de bres en zorgt ervoor dat zijn volgende afspraak vroeger door kan gaan. Justin is van slag na de beslissing van Kirby om een solocarrière uit te bouwen. Wanneer Leah hem wijst op zijn verantwoordelijkheden als manager van de band, vat Justin de koe bij de horens en roept hij Theo, Eden en Remi samen om een manier van aanpak te bespreken. Eden is woest op Kirby.



Vrijdag 28 juni 2024 - geen uitzending

