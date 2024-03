Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 18 maart 2024 - aflevering 8016

Mackenzie krijgt hartverscheurend nieuws: Gabe is overleden. Justin probeert zijn kalmte te bewaren terwijl hij wordt uitgedaagd door een jonge kruimeldief die hem probeert aan te zetten tot stelen. Thuis vindt Justin een verontrustend briefje in zijn broekzak. Tane twijfelt om Kahu het geld te lenen, maar Felicity overtuigt hem om zijn neef het voordeel van de twijfel te geven. Xander drijft zijn lichaam tot het uiterste.



Dinsdag 19 maart 2024 - aflevering 8017

Xander weigert hulp, nadat hij in elkaar zakte op het strand, maar Mali laat zich niet zomaar afschepen en staat erop hem naar huis te brengen. Daar zorgt de recente breuk tussen Rose en Mali in eerste instantie voor spanning, maar al gauw ontdooit de sfeer. Justin besluit het mysterieuze briefje verder te onderzoeken en gaat een kijkje nemen in het huis. Hij is verbijsterd wanneer hij er een tiener aantreft die amper bij bewustzijn is. In het ziekenhuis weigert de jongen te vertellen wie hij is. Enkel Justin lijkt tot hem door te kunnen dringen.

Woensdag 20 maart 2024 - aflevering 8018

De geheimzinnigheid van Andrew baart Justin zorgen. Al gauw wordt duidelijk dat de jongen niet beschikt over de sociale en emotionele vaardigheden die je van een zeventienjarige zou verwachten. Zijn mentale leeftijd wordt door de psychologen eerder geschat op negen jaar. Wanneer Bree Andrew niet langer in het ziekenhuis kan houden, besluit Justin de jongen in huis te nemen. En ook Leah gaat meteen akkoord om de jongen op te vangen. Xander speelt voor Cupido wanneer Mali hem en Rose uitnodigt voor een etentje. Marilyn raakt stilaan verstrikt in haar eigen leugens.



Donderdag 21 maart 2024 - aflevering 8019

Kahu laat zijn oog vallen op Mackenzie, maar Tane maant hem aan om haar met rust te laten. Intussen doet Tane ook een verontrustende ontdekking over zijn neef: er blijkt niemand onder de naam Kahu Parata ingeschreven te zijn voor de opleiding tot lesgever. Wat heeft Kahu dan wel met zijn geld gedaan? Andrew worstelt met zijn nieuwe woonsituatie. Cash laat intussen aan Justin weten dat verder onderzoek in het huis waar Andrew gevonden werd, geen nieuwe informatie opleverde over zijn identiteit. Marilyn probeert Roo af te schepen door te beweren dat haar afspraak met de advocaat is uitgesteld.

Vrijdag 22 maart 2024 - aflevering 8020

Eden, Remi, Kirby en Theo keren terug van een succesvolle tour. Maar terwijl Cash en Eden elkaar in de armen vallen, heeft Remi een veel minder hartelijk weerzien met Bree, die uiteindelijk opbiecht dat zijn vertrek traumatische gevoelens naar boven heeft gebracht. Kahu probeert Tane te overtuigen van zijn droom: een eigen vissersboot bezitten en exploiteren. Maar kan Tane zijn neef nog wel geloven?



