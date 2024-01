Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 22 januari 2024 - aflevering 7977

Justin is compleet in paniek nadat Ava spoorloos verdween. Terwijl iedereen naar haar op zoek is, keert Ava terug naar huis en doorzoekt ze de kamer van Theo. Ze wordt echter betrapt door Leah, die vroeger dan verwacht is teruggekeerd van haar trip naar Cyprus. Kirby is geïrriteerd dat haar date met Theo in het water is gevallen door het puberale gedrag van Ava en gaat de confrontatie met haar aan. Ava laat zich echter niet met de vinger wijzen door Kirby en maakt haar duidelijk dat haar relatie met Theo geen lang leven meer beschoren is. Kirby doet vervolgens een schokkende ontdekking. Rose en Mali genieten van hun tijd samen, tot zijn zus Elandra plots opdaagt.



Dinsdag 23 januari 2024 - aflevering 7978

Gabe heeft hartverscheurend nieuws voor Mackenzie: niet alleen is zijn kanker teruggekeerd, er zijn ook uitzaaiingen gevonden. Elandra ziet in hoe goed Mali het stelt sinds zijn vertrek uit Mantaray Point en ook met Rose lijkt het te klikken. Ze begrijpt dat haar broer in Summer Bay wil blijven, maar de vraag is hoe hun moeder op het nieuws zal reageren. Kirby deelt haar ontdekking met Theo: Ava is zijn stalker. Haar plakboek laat niets aan de verbeelding over. Theo wil de al fragiele vader-dochterband tussen Justin en Ava niet nog meer onder druk zetten, maar Leah dringt erop aan dat Theo hem de waarheid vertelt.

Woensdag 24 januari 2024 - aflevering 7979

Nikau probeert te aanvaarden dat Bella enkel nog vrienden wil zijn, maar hij heeft het er duidelijk moeilijk mee. Diep vanbinnen blijft hij hoop koesteren. Het afscheid nemen valt Bella zwaar en ze besluit haar afscheidsfeestje te annuleren. John maant haar aan om niet te vertrekken zonder afscheid te nemen van Nikau. Gabe zit in zak en as na het nieuws over zijn kanker. Mackenzie weigert het hoofd te laten zakken en stelt Gabe voor om een tweede opinie te vragen aan een andere arts. Een gesprek met Ziggy doet Gabe inzien dat hij moet vechten.



Donderdag 25 januari 2024 - aflevering 7980

Felicity voelt de druk om haar leven opnieuw in handen te nemen, maar blijft desondanks de hulp van een therapeut weigeren. Eden en Cash zien hoe zwaar ze het heeft en bedenken een plan om haar te verzoenen met Tane. Nikau overweegt om samen met Bella naar New York te verhuizen, maar Tane doet hem twijfelen. Remi krijgt goed nieuws: de brace mag van zijn hand. Hij wil zo snel mogelijk opnieuw beginnen repeteren en optreden, maar Bree heeft haar twijfels.

Vrijdag 26 januari 2024 - aflevering 7981

Remi staat te springen om opnieuw op te treden, maar de andere bandleden hebben intussen hun twijfels of zijn hand al wel voldoende genezen is. Het vertrek van Nikau weegt zwaar op Tane. Om hem op te beuren nodigt Cash hem uit voor het optreden van Lyrik. Felicity zoekt toenadering wanneer ze ziet hoe moeilijk Tane het heeft. Tijdens het optreden verbijt Remi de pijn in zijn hand, maar hoelang kan hij dit volhouden? Dean krijgt slecht nieuws: Amber heeft een baan aangeboden gekregen in Far North Queensland en dat betekent dat zij en Jai moeten verhuizen.



