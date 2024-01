Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 8 januari 2024 - aflevering 7967

Ava grijpt elke kans aan om in de buurt van Theo te vertoeven. Justin probeert intussen te bemiddelen tussen Ava en haar moeder, maar Ava is vastberaden om in Summer Bay te blijven. Nochtans draaien Justins pogingen om een vader-dochterband op te bouwen telkens op niets uit. Waarom wil ze dan toch graag in Summer Bay blijven? Felicity heeft het gevoel dat iedereen tegen haar is. Wanneer ook Tane zijn bezorgdheid nogmaals uit, verbreekt ze hun verloving. Mackenzie vreest intussen ook dat ze niet meer op Felicity kan vertrouwen wanneer het op Salt aan komt. Bree wil voorkomen dat Remi Summer Bay verlaat en ze besluit hem de brief te laten lezen die ze voor hem geschreven had toen ze gekidnapt was door Jacob.

Dinsdag 9 januari 2024 - aflevering 7968

Tane stort zich op zijn werk om niet aan de breuk met Felicity te moeten denken. Felicity stort compleet in wanneer Tane haar voorraad drank weggiet, in een poging haar te doen afkicken. Justin probeert een goede vader te zijn voor Ava, maar zij houdt de boot af. Theo probeert Ava op te vangen en een soort broer voor haar te zijn, maar hierdoor wakkert hij onbewust haar obsessie voor hem alleen maar aan.

Woensdag 10 januari 2024 - aflevering 7969

Eden herinnert zich steeds meer over haar verleden met Cash. Ze wil hem echter geen valse hoop geven en probeert daarom afstand te houden. Hun gedeelde bezorgdheid om Felicity brengt hen echter opnieuw samen. Justin slaagt er maar niet in om een band op te bouwen met Ava, die haar tijd liever met Theo spendeert. Hij voelt zich mislukt als vader. Nu de lucht tussen hem en Bree geklaard is, is Remi vastberaden om ook Lyrik weer op de kaart te zetten. Alf blijft zich verzetten tegen de modernisering van de surfclub.

Donderdag 11 januari 2024 - aflevering 7970

Rose gaat opnieuw op date met Mali, maar raakt in paniek wanneer ze in zijn caravan belanden. Eden is in shock na de onverwachte kus van Cash. Om haar gedachten te verzetten, begint ze nummers te schrijven over alles wat er in haar hoofd omgaat. John probeert de plooien glad te strijken met Alf, maar daar heeft die laatste geen oren naar. Ziggy en Dean beginnen stilaan te wennen aan hun rol als ouders en beetje bij beetje krijgt Ziggy vertrouwen in haar moederinstinct. Wanneer Izzy ongewoon warm aanvoelt, twijfelt ze dan ook geen seconde en brengt haar naar het ziekenhuis.

Vrijdag 12 januari 2024 - aflevering 7971

Om Ziggy gerust te stellen, stemt Bree ermee in om baby Izzy te onderzoeken. Rose is in de war wanneer ze zich bij Mali probeert te excuseren voor haar gedrag en hij koel en afstandelijk reageert. Bree doet een schokkende ontdekking wanneer Gabe in het ziekenhuis belandt met een hersenschudding. Alf, nog steeds te koppig om hulp te aanvaarden, probeert de IT-software op zijn eentje onder de knie te krijgen. Wanneer hij per ongeluk een kritische mail naar alle leden van de surfclub verstuurt, vraagt hij Roo schoorvoetend om hulp.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

