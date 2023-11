Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 20 november 2023 - aflevering 7932

De politie en Remi proberen Bree te kalmeren. Zij is totaal in paniek na het nieuws dat Jacob niet is komen opdagen op zijn werk en de vaststelling dat hij hun rekening geplunderd heeft. Dean schrikt wanneer een tekening van Jai hem duidelijk maakt dat de jongen niet zo blij is met de komst van een broertje of zusje. Mackenzie besluit dat het tijd is om te verhuizen, zodat Ziggy en Dean haar kamer kunnen ombouwen tot babykamer. John werkt Irene op de zenuwen.



Dinsdag 21 november 2023 - aflevering 7933

Tane bezorgt Felicity onbewust extra stress wanneer hij laat vallen dat hij de trouwlocatie gewijzigd heeft. Nu de bruiloft van zijn zus en Tane met rasse schreden nadert, gaat Cash langs bij Justin om te kijken hoever hij staat met de restauratie van de pick-up. Tane en Felicity maken zich op voor hun vrijgezellenfeest. Felicity is echter vooral gefocust op de spanning die er in de lucht hangt tussen Eden en Cash, en dwingt Eden om haar plannen voor het feest helemaal om te gooien.

Woensdag 22 november 2023 - aflevering 7934

Eden en Cash hadden zich hun avond anders voorgesteld en Cash zou het feestje het liefst van al verlaten, maar Nikau praat hem een schuldgevoel aan. Eden stort zich intussen op de dansvloer en laat de alcohol rijkelijk vloeien. Wanneer ze vervolgens van het podium tuimelt, bekommert Cash zich over haar. Tane is ontroerd door de speech van Nikau. Theo schrikt van een opmerking van Kirby. Marilyn is teleurgesteld wanneer Roo de opbrengst van het golftoernooi bekendmaakt.



Donderdag 23 november 2023 - aflevering 7935

Leah trekt de verkeerde conclusie nadat Theo bij haar komt informeren naar de reden waarom ze niet meer wil trouwen. Theo besluit Kirby de waarheid op te biechten. Het komt opnieuw tot een aanvaring tussen Rose en Stacey en Rose doet vervolgens een ontdekking die haar wantrouwen tegenover Stacey alleen maar doet toenemen. Roo en Marilyn denken na over een manier om de resterende 5.000 dollar in te zamelen voor de food truck. John heeft een idee.



Vrijdag 24 november 2023 - aflevering 7936

Bree is het grondig beu om opgesloten te zitten en ze besluit haar toekomst in handen te nemen. Na haar ontdekking over Stacey gaat Rose te rade bij Irene. Xander is de inmenging van zijn zus intussen meer dan beu en eist dat Rose stopt met zich te bemoeien met zijn relatie. Haar opmerking over Staceys actieve account op de datingapp laat hem echter wel niet onberoerd. Marilyn probeert te achterhalen wie de anonieme geldschieter voor de food truck is.



'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

