Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 6 november 2023 - aflevering 7922

Ziggy wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht na haar val van de trap. Dean is in alle staten en vreest het ergste voor hun ongeboren kind. Zijn overbeschermend gedrag doet alarmbellen afgaan bij Bree, die uit een gesprek met Ziggy vervolgens verkeerdelijk concludeert dat Dean haar mishandelt. Marilyn en Alf maken zich zorgen om het feit dat Roo nog geen hoofdsponsor heeft gevonden voor het golftoernooi. Xander besluit om iets meer open-minded te zijn op relatievlak.



Dinsdag 7 november 2023 - aflevering 7923

Cash is verrast wanneer hij vaststelt dat Dean degene is tegen wie Bree beschuldigingen van huiselijk geweld uit. Terwijl Cash hem meeneemt naar het politiebureau, proberen Ziggy en Mackenzie Bree te overtuigen dat ze het bij het verkeerde eind heeft. Zij houdt echter voet bij stuk. Xander ventileert bij Irene over zijn mislukte date en vertelt haar wat er echt aan de hand is tussen hem en Stacey.

Woensdag 8 november 2023 - aflevering 7924

Bree beseft dat ze fout zat in haar conclusie over Ziggy en Dean. Met de steun van Remi trekt ze naar Cash om haar verklaring in te trekken en een klacht in te dienen tegen Jacob. Remi stelt vervolgens voor om Dean en Ziggy de waarheid te vertellen. Justin is teleurgesteld wanneer hij ontdekt dat Theo in het team van John zal deelnemen aan het golftoernooi en probeert hem met alle mogelijke middelen op andere gedachten te brengen.



Donderdag 9 november 2023 - aflevering 7925

Felicity heeft geen zin in een nieuwe zoektocht naar een bruidsjurk en probeert Eden te ontlopen, maar zij neemt haar taak als getuige ernstig. Wanneer Felicity blijft weigeren om ook nog maar één bruidswinkel te bezoeken, besluit Eden het over een andere boeg te gooien. Theo heeft slecht nieuws voor John, die vervolgens de confrontatie aangaat met Justin. Rose heeft medelijden met John en besluit zijn team te vervoegen. En ook Kirby sluit zich aan. Tane is teleurgesteld wanneer Chloe en Gemma niet aanwezig kunnen zijn op zijn huwelijk.



Vrijdag 10 november 2023 - aflevering 7926

De rivaliteit tussen John en Justin bereikt een hoogtepunt wanneer Roo aankondigt dat de hoofdsponsor een auto heeft gedoneerd als hoofdprijs voor het golftoernooi. Het gemis van zijn broers en andere familieleden weegt op Tane. Nikau probeert hem op te beuren door hem eraan te herinneren wie er wel allemaal aanwezig zal zijn op zijn bruiloft. Tane stelt Felicity voor om na hun huwelijk een reisje naar Nieuw-Zeeland te maken. Felicity roept de hulp van Eden en Nikau in om haar geloften in het Maori te schrijven. Eden doet een schokkende ontdekking.



'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

