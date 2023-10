Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 30 oktober 2023 - aflevering 7917

Felicity stemt dan toch in met een ontmoeting met Gary, maar krijgt het moeilijk wanneer hij voor haar neus staat. Bang om geconfronteerd te worden met haar jeugdig wangedrag, probeert ze een zekere afstand te bewaren. Wanneer Gary haar doorziet en haar alsnog omhelst, breekt Felicity in tranen uit. Cash werkt intussen samen met Justin aan zijn verrassing voor haar huwelijk: het restaureren van de oude pick-up van Gary. In de auto vindt Cash de verloren ketting van zijn overleden moeder. Rose biedt Roo en Marilyn haar hulp aan bij het organiseren van het liefdadigheidsproject.



Dinsdag 31 oktober 2023 - aflevering 7918

Eden maant Remi aan om voorzichtig te zijn nu hij en Bree een affaire hebben. Felicity heeft intussen het gevoel dat ze totaal niet voorbereid is op haar naderende huwelijk en bezwijkt onder de druk. Cash probeert haar te kalmeren. Roo krijgt goed nieuws. Alf uit zijn twijfels over het project van Roo en Marilyn. Woensdag 1 november 2023 - aflevering 7919

Ondanks haar twijfels bij hun affaire besluit Eden haar oordeel aan de kant te schuiven en Remi en Bree te steunen. Theo panikeert wanneer de deadline voor een schoolopdracht eerder valt dan gedacht. Marilyn probeert zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om deel te nemen aan het golftoernooi. John schrijft zich als eerste in, maar moet nog wel op zoek naar teamgenoten. Hij laat zijn oog vallen op Theo, maar die stelt wel zijn eisen.

Donderdag 2 november 2023 - aflevering 7920

Xander besluit een niet-monogame relatie met Stacey een kans te geven, maar krijgt het moeilijk wanneer hij verneemt dat ze avances heeft gemaakt op Nikau. Ziggy biedt Theo haar hulp aan voor zijn opdracht, dik tegen de zin van Dean die vindt dat ze te veel hooi op haar vork neemt. Na zijn uitbarsting probeert Theo het goed te maken met Kirby, maar zij is niet van plan hem zomaar te vergeven. Dean en Ziggy raken het niet eens over een naam voor hun baby.

Vrijdag 3 november 2023 - aflevering 7921

De competitiedrang neemt toe bij Justin en John, die allebei het beste team willen samenstellen voor het golftoernooi. Xander kan zijn jaloezie niet verstoppen wanneer hij Stacey ziet flirten met Nikau. De familienaam van hun kind blijft voor discussie zorgen tussen Ziggy en Dean.

