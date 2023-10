Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 16 oktober 2023 - aflevering 7907

Remi troost een radeloze Bree en probeert haar te helpen bij het bedenken van een plan om Jacob te verlaten. Maar wanneer Remi voorstelt om klacht neer te leggen bij de politie, deinst Bree terug; en dan staat Cash plots voor de deur. Ziggy blijft haar gezondheid en die van haar baby op het spel zetten door niet te willen toegeven dat ze het rustiger aan moet gaan doen. Cash en Eden blijven elkaar ongewild tegen het lijf lopen.



Dinsdag 17 oktober 2023 - aflevering 7908

Rose is nieuwsgierig naar de plannen van Xander voor zijn date met Stacey. Eden vreest dat Remi té gehecht is geraakt aan Bree. Een gesprek tussen Ziggy en Justin eindigt in tranen. Dean kan het niet langer aanzien en vertelt Justin de waarheid: Ziggy heeft die bewuste dag de garage moeten sluiten, omdat ze ter controle naar het ziekenhuis was gebracht. Justin voelt zich vreselijk, maar begrijpt niet waarom Ziggy hem niet gewoon de waarheid kon vertellen. Woensdag 18 oktober 2023 - aflevering 7909

Xander is zenuwachtig voor zijn date met Stacey. Alles gaat goed, tot een dronken klant van Salt plotseling neervalt en Xander in reddingsmodus gaat om de man te helpen. Stacey is onder de indruk van zijn heldhaftigheid, maar besluit desondanks om hun date vroegtijdig te beëindigen. Het hele gebeuren laat Mackenzie niet onberoerd en ze besluit eindelijk werk te maken van een cursus EHBO. Marilyn moedigt Roo aan om opnieuw te starten met het geven van bijlessen, maar zij houdt de bal af.

Donderdag 19 oktober 2023 - aflevering 7910

Nikau is trots wanneer Tane hem eindelijk vraagt om getuige te zijn op zijn huwelijk. Hij gaat meteen van start met het organiseren van een vrijgezellenavond. Kirby en Theo bereiden zich voor op een radio-interview. Hun poging om het succes van Lyrik vervolgens te vieren wordt onderbroken door Bob. Hij heeft spijt van zijn breuk met Kirby en wil een tweede kans. Marilyn probeert Roo een duwtje in de rug te geven.

Vrijdag 20 oktober 2023 - aflevering 7911

Na de afwijzing van Kirby, richt Bob zijn pijlen op Theo en probeert hij twijfel te zaaien over de ware gevoelens van Kirby. Tane vreest dat Nikau te veel hooi op zijn vork neemt wat betreft de organisatie van het huwelijk. Cash probeert Felicity te overtuigen om Grant, hun pleegvader, uit te nodigen voor haar huwelijk.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.