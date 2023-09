Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 4 september 2023 - aflevering 7878

Lyrik krijgt de ene aanbieding na de andere om op te treden. Theo, Kirby en Eden hopen dan ook dat Remi het ziekenhuis gauw mag verlaten. Eden is verrast wanneer ze kennismaakt met 'de nieuwe' Cash. Marilyn begeeft zich op glad ijs terwijl Heather iedereen rond haar vinger blijft draaien. Hoelang houden ze dit allebei nog vol?



Dinsdag 5 september 2023 - aflevering 7879

Heather toont haar ware gevoelens en is razend omdat Marilyn haar als baby in de steek liet. Zij probeert uit te leggen dat ze gedwongen werd om afstand van haar te nemen, maar Heather kan hier geen begrip voor opbrengen. Volgens haar heeft Marilyn haar leven geruïneerd. Justin stelt zich kandidaat wanneer duidelijk wordt dat Lyrik nood heeft aan een manager die alle administratieve rompslomp op zich kan nemen. Eden slaagt erin om Cash mee te nemen op een avondje uit.

Woensdag 6 september 2023 - aflevering 7880

Donderdag 7 september 2023 - aflevering 7881

Mackenzie is dolenthousiast nu Dean en Ziggy besloten hebben om de baby te houden en zij dus tante wordt. Dean wil het nieuws van de daken schreeuwen, maar Ziggy wil wachten tot ze twaalf weken zwanger is. De vraag is alleen of haar dat wel zal lukken aangezien haar ochtendmisselijkheid moeilijk te negeren valt. Justin vraagt raad aan Felicity. Tane en Nikau krijgen goed nieuws en kunnen eindelijk een punt zetten achter de hele rechtszaak tegen de motorbende.



Vrijdag 8 september 2023 - aflevering 7882

Rose vreest dat Xander zal hervallen wanneer hij verneemt dat een van zijn patiënten is komen te overlijden. Dankzij Leah weet Justin een deal voor Lyrik alsnog goed af te ronden. Dean en Ziggy horen voor het eerst de hartslag van hun kindje. Tane voelt zich verloren zonder Ari en twijfelt of hij de fitness nog wel wil runnen. Nikau brengt hem op een idee. Justin wil té goed zijn best doen voor Lyrik, met alle gevolgen van dien.



