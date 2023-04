Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 24 april 2023 - aflevering 7784

Nikau kan zijn frustraties na het lezen van Chloe's dagboek maar moeilijk verbergen op het afscheidsfeestje van Ryder. Marilyn merkt de gespannen sfeer tussen Chloe en Theo op en moedigt Chloe aan om alles uit te praten. John gaat naarstig op zoek naar het perfecte afscheidscadeau voor Ryder. Martha heeft een verrassing voor Alf.

Dinsdag 25 april 2023 - aflevering 7785

PK duikt op in Salt en wil een gesprek met Mackenzie. Zij breekt zich intussen het hoofd over de volgende pokeravond aangezien ze het nu zonder de hulp van Ryder moet stellen. Felicity vertrouwt PK niet. John is nieuwsgierig wanneer Salt alweer sluit voor een privé-evenement. Marilyn troost Roo, die het moeilijk heeft na het vertrek van Ryder. Woensdag 26 april 2023 - aflevering 7786

Felicity vreest dat Mackenzie in gevaar is nu zij door PK uitgesloten werd van de pokeravond. Wanneer Cash weigert om een achtergrondcheck van PK uit te voeren, vraagt ze Ziggy om Mackenzie niet in de steek te laten. Dean gaat met Jai naar de cinema. Felicity krijgt onverwacht bezoek van Nathan. Donderdag 27 april 2023 - aflevering 7787

Ziggy en Dean maken zich ernstig zorgen om de veiligheid van Mackenzie. Felicity voelt zich schuldig wanneer ze te weten komt wat er zich de avond voordien heeft afgespeeld. Wanneer Mackenzie ontdekt dat PK een oplichter is, is ze vastberaden om hem een koekje van eigen deeg te geven. Theo en Chloe groeien naar elkaar toe. Vrijdag 28 april 2023 - aflevering 7788

Mackenzie beraamt een plan om wraak te nemen op PK. Ze vindt het echter steeds moeilijker om te liegen tegen Logan. Ziggy raadt haar aan om hem de waarheid te vertellen. Theo verrast Chloe. Cash heeft slecht nieuws voor Logan.