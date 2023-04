Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 17 april 2023 - aflevering 7779

Felicity vindt dat Mackenzie met vuur speelt door PK toe te laten tot de pokeravond zonder te weten wie hij werkelijk is. Mackenzie is echter verblind door het geld dat hij bereid is te betalen. Alf excuseert zich bij Roo voor zijn kritiek op haar gezondheidsplan, maar vervalt al gauw in slechte gewoontes. Rose start haar eerste dag op het politiekantoor van Summer Bay.

Dinsdag 18 april 2023 - aflevering 7780

Xander is zenuwachtig voor zijn sollicitatiegesprek. Jasmine gaat alvast proactief op zoek naar een huurhuis voor hem en Rose. Het milde politiewerk van Cash is niet naar de zin van Rose. Ryder krijgt een aanbieding om aan de slag te gaan op een cruiseschip, maar twijfelt en vraagt raad aan Dean. Theo krijgt slecht nieuws.

Woensdag 19 april 2023 - aflevering 7781

Ziggy probeert Theo op te monteren, maar hij lijkt vastberaden om de handdoek in de ring te gooien. Jasmine helpt Xander bij zijn zoektocht naar een job en doet ook een beroep op Logan. Onderweg naar Reefton Lakes zijn Jasmine en Xander getuige van een ongeval. Eén van de bestuurders blijkt Logan te zijn.

Donderdag 20 april 2023 - aflevering 7782

Xander ontfermt zich over de gekwetste Millie. Haar ademhalingsproblemen baren hem zorgen en wanneer haar toestand nog verslechtert, kan hij niet anders dan ter plekke een spoedoperatie uit te voeren. Justin en Leah vragen zich af wat er gaande is met Theo. Theo zelf begint ondertussen in te zien dat hij zijn trauma's moet zien te verwerken.

Vrijdag 21 april 2023 - aflevering 7783

Ryder neemt een beslissing en licht Roo en Alf in. Chloe mist Mia, maar probeert haar leven opnieuw in handen te nemen nu ze zich niet meer verantwoordelijk voelt voor het geluk van haar moeder. Nikau doet een verontrustende ontdekking. Alf voelt zich buitengesloten door Martha. Logan en Millie proberen zich allebei te herinneren hoe het ongeluk gebeurde. Jasmine maakt zich zorgen om Xander, die té gehecht raakt aan Millie.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!