Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 27 maart 2023 - aflevering 7764

Dean wijst Tane op zijn verantwoordelijkheid. Justin loopt verloren nu Leah en Theo op bezoek zijn bij Theo's moeder. Logan probeert te achterhalen wat Mackenzie voor hem verborgen houdt. Dean vist bij Ryder naar de plannen van Mackenzie. Mackenzie, Ryder en Felicity bespreken een volgende pokeravond.

Dinsdag 28 maart 2023 - aflevering 7765

De poging van Dean om Mia en Chloe te verzoenen, blijkt dan toch niet geslaagd te zijn. Bovendien piekert hij zich kapot over de mysterieuze plannen en leugens van Mackenzie. Mia staat op de rand van een inzinking. Jasmine, Xander en Rose proberen elkaar beter te leren kennen. Woensdag 29 maart 2023 - aflevering 7766

Tane en Nikau proberen Mia te laten inzien dat ze professionele hulp nodig heeft om het verlies van Ari te verwerken. Jasmine weet als geen ander hoe Mia zich voelt en biedt haar een luisterend oor aan. Mia neemt vervolgens een drastisch besluit. Xander en Rose twijfelen of ze wel in Summer Bay kunnen blijven. Roo wacht vol spanning op de terugkeer van Alf en Martha. Donderdag 30 maart 2023 - aflevering 7767

Nikau en Chloe besluiten hun geschillen aan de kant te schuiven en zich te focussen op Mia. Zij blijft ondertussen bij haar besluit om Summer Bay te verlaten. Chloe is daar echter nog niet van op de hoogte. Roo blijft in het ongewisse wat betreft de toestand van Martha. Tussen Jasmine en Xander lijkt het, in tegenstelling tot met Rose, steeds beter te klikken. Vrijdag 31 maart 2023 - aflevering 7768

Tane vindt de beslissing van Mia om Summer Bay te verlaten egoïstisch en maakt haar dat ook duidelijk. Het geeft haar stof tot nadenken. Het komt tot een aanvaring tussen Dean en Tane, en Ziggy en Felicity moeten tussenbeide komen. Mackenzie maakt zich op voor een volgende pokeravond, maar panikeert wanneer Felicity afzegt om voor Tane te zorgen.