Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 20 februari 2023 - aflevering 7739

Ziggy en Dean genieten van het feit dat ze het huis terug voor zichzelf hebben, maar aan hun geluk komt abrupt een einde wanneer ze het nieuws over Ari vernemen. Ook Mackenzie is kapot door het nieuws. Alf wil het afstuderen van Ryder vieren, maar hij vindt dat ongepast.

Dinsdag 21 februari 2023 - aflevering 7740

Alf excuseert zich bij Ryder. Ryder en Theo bedenken een manier om de Parata's te steunen. Alf is opgelucht wanneer Roo contact opneemt met Martha. Ryder vindt een luisterend oor bij Felicity. Cash heeft een verrassing voor Jasmine. Woensdag 22 februari 2023 - aflevering 7741

De Parata's proberen zich sterk te houden, maar de dood van Ari heeft diepe wonden geslagen. Het hartverscheurende verdriet van Mia brengt pijnlijke herinneringen naar boven bij Jasmine. Iedereen maakt zich op om afscheid te nemen van Ari. Na een emotionele Maori-ceremonie begeleiden Tane en Nikau zijn kist naar Nieuw-Zeeland. Donderdag 23 februari 2023 - aflevering 7742

Ryder en Theo willen Chloe steunen, maar weten niet goed hoe. Jasmine zoekt toenadering tot Mia. Het samenwonen met Jasmine en Irene verloopt moeilijker dan gedacht voor Cash. Vrijdag 24 februari 2023 - aflevering 7743

Logan en Ryder houden Mackenzie in het oog, die zich sinds de dood van Ari duidelijk sterker voordoet dan ze zich werkelijk voelt. Cash vraagt raad aan Felicity over het samenwonen met Jasmine en Irene. Theo voelt zich schuldig nadat Mia slecht reageerde op de video die hij en Ryder ter nagedachtenis van Ari maakten. Justin helpt hem om alles in het juiste perspectief te zien. Wanneer Justin vervolgens polst naar Theo's relatie met zijn vader Dimitri, wimpelt Theo de vraag af. 'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!