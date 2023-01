Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 30 januari 2023 - aflevering 7724

Neve is Mackenzie dankbaar voor haar stilzwijgen. Neve probeert haar posttraumatische stressstoornis verborgen te houden voor Logan, maar hij pikt de signalen op. Chloe en Mia proberen zich te verzoenen. Tane brengt Nikau enkele tradities bij. Martha maakt Alf duidelijk waar het op staat en vertrekt alleen naar Merimbula.

Dinsdag 31 januari 2023 - aflevering 7725

Jasmine is jarig, maar wil - net zoals elk jaar - geen gedoe. Felicity wil haar nieuwe job vieren. Mackenzie maakt zich zorgen nu Logan steeds meer tijd met Neve doorbrengt. Alf neemt contact op met Justin, na een goed gesprek met Irene. Net wanneer Dean begint te vermoeden dat hij zijn moeder nooit meer zal terugvinden, duikt Karen op.

Woensdag 1 februari 2023 - aflevering 7726

Cash schakelt de hulp in van Irene om Jasmine te verrassen met een verjaardagsetentje bij kaarslicht. Hij krijgt echter een andere reactie dan hij had verwacht. Alf excuseert zich bij Justin. Karen licht Dean in over Brett. Zal Dean zijn moeder eindelijk opbiechten dat hij een zoon heeft?

Donderdag 2 februari 2023 - aflevering 7727

Jasmine en Cash willen de dag samen doorbrengen, maar dat is buiten Felicity gerekend. Zij is vastbesloten om de verjaardag van Jasmine te vieren. Dean voelt zich schuldig na zijn onthulling aan Karen. Zij is teleurgesteld dat ze geen relatie zal kunnen opbouwen met haar kleinzoon, maar besluit de wens van Amber te respecteren. Dean roept de hulp in van John om Karen te verrassen.

Vrijdag 3 februari 2023 - aflevering 7728

Nikau is trots en dankbaar wanneer Tane hem de Taiaha van zijn vader overhandigt. Felicity krijgt een aangename verrassing. Bella en Nikau nodigen Chloe uit om bij hen te komen eten, en dat doet haar zichtbaar deugd. Desondanks vindt ze het steeds moeilijker om de schijn op te houden. Dean en Ziggy beramen een plan om Karen een duwtje in de rug te geven wat betreft haar relatie met Brett.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.05 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!