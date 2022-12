Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 26 december 2022 - aflevering 7700

Nikau is nerveus voor zijn eerste shift als redder, maar heeft er wel zin in. John heeft het echter te druk en zadelt hem op met klusjes. Theo maakt Nikau wijs dat er iemand in nood is en maakt ondertussen van de gelegenheid gebruik om de strandbuggy te stelen voor zijn volgende challenge. Mackenzie zit tussen twee vuren. Roo hoopt een geschikte donor te zijn voor Martha.

Dinsdag 27 december 2022 - aflevering 7701

Theo toont geen berouw voor zijn daden, tot John ermee dreigt om klacht neer te leggen bij de politie. Een gesprek met Mackenzie geeft Ryder de moed om zijn trots opzij te zetten en het bij te leggen met Theo. Nikau vreest dat zijn dagen als redder reeds geteld zijn. Roo en Alf botsen over de zorg voor Martha.

Woensdag 28 december 2022 - aflevering 7702

Justin probeert Theo warm te maken voor surflessen en heeft een verrassing voor hem in petto. Theo en Ryder brainstormen over ideeën voor hun videokanaal. Roo wacht met een bang hart op de resultaten van haar donoronderzoek. Marilyn mag het ziekenhuis verlaten.

Donderdag 29 december 2022 - aflevering 7703

Ziggy is ontzet wanneer ze ontdekt dat Dean zijn favoriete surfplank verkocht heeft en doet er vervolgens alles aan om ze terug in haar bezit te krijgen. Ryder heeft een idee voor een nieuwe video. Martha is minder enthousiast dan Roo had verwacht wanneer ze haar vertelt dat ze een geschikte donor is.

Vrijdag 30 december 2022 - aflevering 7704

Dean maakt Ziggy duidelijk waar het op staat. John heeft goed nieuws voor Bella: haar offerte om promotiebeelden voor de surfclub te maken, werd goedgekeurd. Nikau is onzeker wanneer John hem alleen op het strand laat patrouilleren, maar reageert koelbloedig wanneer een jogger in elkaar zakt. Alf wil dat Roo goed nadenkt over de mogelijke gevolgen voor haar eigen gezondheid alvorens haar nier te donoren aan Martha.

