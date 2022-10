Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 31 oktober 2022 - aflevering 7662

De stunt van Theo heeft niet het gewenste effect. Bella is jaloers wanneer enkele meisjes met Nikau op de foto willen. Ryder kijkt te diep in het glas nadat Chloe weigerde om Theo weg te sturen van het feestje. Mia legt haar plannen voor de gym voor aan Tane. Ari voelt zich het vijfde wiel aan de wagen.

Dinsdag 1 november 2022 - geen uitzending

UEFA Champions League: Bayer Leverkusen - Club Brugge Woensdag 2 november 2022 - aflevering 7663

Felicity licht Roo in over de gebeurtenissen van afgelopen nacht. Mia is niet onder de indruk wanneer Chloe samen met Theo thuiskomt. Ryder vernedert Chloe in het bijzijn van zijn familie. Justin komt tussenbeide wanneer de spanning tussen Ryder en Theo een hoogtepunt bereikt. Felicity voelt zich eenzamer dan ooit. Ari en Mia krijgen nieuws over hun adoptieaanvraag. Donderdag 3 november 2022 - aflevering 7664

Logan wil de dag doorbrengen met Mackenzie, maar zij heeft andere prioriteiten. Ziggy is zenuwachtig voor het bezoek van Jai. Ondanks zijn gevecht met Ryder blijft Leah het opnemen voor Theo en dat zorgt opnieuw voor spanningen in haar relatie met Justin. Vrijdag 4 november 2022 - aflevering 7665

Cash maakt zich zorgen om Felicity, maar negeert zijn buikgevoel. Een vraag van Roo overtuigt hem echter om actie te ondernemen. Ziggy probeert een goede indruk te maken op Jai, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Logan vindt een bezigheid. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.30 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.