Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 10 oktober 2022 - aflevering 7654

Na Ari begint ook Mia te twijfelen of ze het geld van de overval wel kunnen gebruiken voor de aankoop van de fitness. Tori krijgt nieuws uit Londen. Leah maakt zich nog steeds zorgen over Theo. Nikau probeert Bella te overtuigen om haar passie voor fotografie opnieuw een kans te geven.

Dinsdag 11 oktober 2022 - aflevering 7655

Het sollicitatiegesprek van Tori wordt verstoord wanneer Theo plots gekwetst en versuft opdaagt, waarna Leah eist dat hij vanaf nu bij haar blijft logeren. Justin gaat akkoord, maar blijft op zijn hoede. Nikau roept de hulp in van Ryder om Bella te overtuigen opnieuw met fotografie te beginnen. Woensdag 12 oktober 2022 - geen uitzending

UEFA Champions League Donderdag 13 oktober 2022 - aflevering 7656

Theo grijpt zijn kans om Chloe terug te zien. Het feit dat ze samen is met Ryder lijkt hem niet echt te deren en hij gooit al zijn charmes in de strijd. Justin maant Theo aan om klacht tegen onbekenden in te dienen bij de politie, waarna Theo niet anders kan dan de waarheid omtrent de aanval op te biechten. Ryder raakt stilaan uitgeput, maar slaat de goede raad van vrienden en familie in de wind. Vrijdag 14 oktober 2022 - aflevering 7657

Ryder panikeert wanneer hij beseft dat hij te laat is voor het leveren van de bestellingen. Wanneer hij zich probeert te verontschuldigen bij Chloe, kan Theo het niet laten om zich te moeien. Alf geeft zijn kleinzoon wat goede raad. Justin heeft een voorstel voor Theo. Tane probeert Ari en Mia opnieuw te waarschuwen, maar zij hebben geen oren naar zijn bezorgdheden. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.30 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!