Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Charlie verdrinkt in het werk. Florentina nodigt Fifi uit op een belangrijk diner. Nadia blijkt verdwenen. Wes wordt herenigd met Lucy. Els wordt betrapt. Sami krijgt goede raad van Flo. Nadia durft niet meer uit haar kamer komen.

Maandag 13 april 2026 - aflevering 57

Als Claire de opdracht zou weigeren, moet Willem een nieuw uithangbord voor Bee SNS vinden. Terwijl Steph Els nieuwe technieken leert, komt Charlie om in het werk. Florentina nodigt Fifi uit voor een belangrijk diner.

Dinsdag 14 april 2026 - aflevering 58

Florentina dineert met Fifi om hem van haar plan te overtuigen. Els deelt voor het eerst het podium met Steph. Nadia is het nieuwe gezicht van Bee SNS, al vindt ze dat zelf wel spannend. Wes wordt nu eindelijk herenigd met Lucy.

Woensdag 15 april 2026 - aflevering 59

Florentina blijft op haar strepen staan, maar merkt wel op dat Nadia verdwenen is. Wes neemt Justin en Manon mee op teambuilding, waarna hij en Lucy elkaar opnieuw ontmoeten. Terwijl Fifi en Els naar elkaar toegroeien, wordt Els betrapt.

Donderdag 16 april 2026 - aflevering 60

Florentina raadt Sami aan om naar zichzelf te luisteren. Justin en Wes liggen zwaar in de clinch met elkaar. Fifi spoort Steph aan om Els te vergeven. Nadia durft om mysterieuze redenen niet uit haar kamer te komen.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

