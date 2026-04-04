Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Nadia krijgt een verontrustend telefoontje en Fifi reageert anders dan verwacht. Claire zet Sami plots in de spotlights, Jordy wil Fifi ontmoeten en Wes is zenuwachtig voor zijn date met Lucy. Willem wil Nadia aan zijn kant om zijn gefoefel te kunnen verbergen. Justin biecht alles op aan Manon. Florentina heeft gemengde gevoelens bij de relatie tussen Claire en Sami. Wes heeft zichzelf niet meer onder controle.

Maandag 6 april 2026 - aflevering 53

Nadia krijgt een verontrustend telefoontje van Gaia. Wes zijn date blijkt een tegenvaller... of toch niet? Fifi reageert heel anders dan Justin had verwacht op zijn onthulling. En in café Roskam doet Nick een dubbele, verrassende ontdekking.

Dinsdag 7 april 2026 - aflevering 54

Claire zet Sami plots in de spotlight en haar idee krijgt dankzij hun volgers nog meer vaart. Maar staat Sami daar wel achter? Jordy wil Fifi ontmoeten, tot wantrouwen van Nick. Wes is zenuwachtig voor zijn eerste date met Lucy.

Woensdag 8 april 2026 - aflevering 55

Florentina moet Sami tegen haar zin overtuigen van een fake relatie tussen hem en Claire. Willem wil Nadia aan boord om zijn gefoefel tegenover Florentina verborgen te houden. Justin biecht alles op aan Manon en Wes is tot over zijn oren verliefd.

Donderdag 9 april 2026 - aflevering 56

Florentina heeft gemengde gevoelens bij de relatie tussen Claire en Sami. Nadia en Willem maken het pad vrij voor de lancering van Bee SNS. Fifi moet dealen met spoken uit zijn verleden. Wes heeft zichzelf niet meer onder controle en Justin en Manon groeien in het geheim naar elkaar toe.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

