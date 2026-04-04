Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 4 april 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Nadia krijgt een verontrustend telefoontje en Fifi reageert anders dan verwacht. Claire zet Sami plots in de spotlights, Jordy wil Fifi ontmoeten en Wes is zenuwachtig voor zijn date met Lucy. Willem wil Nadia aan zijn kant om zijn gefoefel te kunnen verbergen. Justin biecht alles op aan Manon. Florentina heeft gemengde gevoelens bij de relatie tussen Claire en Sami. Wes heeft zichzelf niet meer onder controle.

Maandag 6 april 2026 - aflevering 53
Nadia krijgt een verontrustend telefoontje van Gaia. Wes zijn date blijkt een tegenvaller... of toch niet? Fifi reageert heel anders dan Justin had verwacht op zijn onthulling. En in café Roskam doet Nick een dubbele, verrassende ontdekking.


Dinsdag 7 april 2026 - aflevering 54
Claire zet Sami plots in de spotlight en haar idee krijgt dankzij hun volgers nog meer vaart. Maar staat Sami daar wel achter? Jordy wil Fifi ontmoeten, tot wantrouwen van Nick. Wes is zenuwachtig voor zijn eerste date met Lucy.

Woensdag 8 april 2026 - aflevering 55
Florentina moet Sami tegen haar zin overtuigen van een fake relatie tussen hem en Claire. Willem wil Nadia aan boord om zijn gefoefel tegenover Florentina verborgen te houden. Justin biecht alles op aan Manon en Wes is tot over zijn oren verliefd.

Donderdag 9 april 2026 - aflevering 56
Florentina heeft gemengde gevoelens bij de relatie tussen Claire en Sami. Nadia en Willem maken het pad vrij voor de lancering van Bee SNS. Fifi moet dealen met spoken uit zijn verleden. Wes heeft zichzelf niet meer onder controle en Justin en Manon groeien in het geheim naar elkaar toe.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Florentina op tv
Maandag 13 april 2026 om 18u25  »
VTM
Manon en Justin hebben een gezamenlijk geheim en Steph leert Els nieuwe technieken. Charlie komt om in het werk. Als Claire weigert, moet Willem een nieuw uithangbord voor Bee SNS vinden. Florentina nodigt Fifi uit voor een belangrijk diner.
Dinsdag 14 april 2026 om 18u20  »
VTM
Florentina dineert met Fifi om hem van haar plan te overtuigen. Els deelt voor het eerst het podium met Steph en Wes is herenigd met Lucy. Nadia is het gezicht van Bee SNS, maar ze vindt het spannend.
Woensdag 15 april 2026 om 18u25  »
VTM
Florentina blijft op haar strepen staan, maar merkt wel dat Nadia opeens verdwenen is. Wes neemt Justin en Manon mee op teambuilding en ontmoet Lucy opnieuw. Fifi en Els groeien naar elkaar toe en Nick betrapt Els.
Donderdag 16 april 2026 om 18u25  »
VTM
Florentina raadt Sami aan om naar zichzelf te luisteren. Justin en Wes liggen zwaar in de clinch en Fifi spoort Steph aan om Els te vergeven. Nadia durft om mysterieuze redenen niet uit haar kamer te komen.

Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over De Mensen
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 00:45
    Journaallus
    06:00
    Mr. Magoo
  • 00:35
    Nachtlus
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 22:10
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 01:35
    Geen uitzending
    06:10
    Kabouter Plop
  • 02:05
    Geen uitzending
    07:20
    Urk!
  • 01:25
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 01:40
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 00:35
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 01:00
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 02:50
    Geen uitzending
    02:20
    De Tafel van de Week
  • 01:50
    Geen uitzending
    05:05
    This Is Us
  • 03:30
    Geen uitzending
    06:45
    Brooklyn Nine-Nine
  • 04:20
    Geen uitzending
    02:30
    Zo Man Zo Vrouw
  • 01:25
    Geen uitzending
    02:15
    CSI: Miami
  • 03:05
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 04:20
    Het appartement
    05:55
    Sixties To Six
  • 04:05
    Guillaume's Paris
  • 04:25
    Sally Lockhart Mysteries
    02:05
    Douglas is Cancelled
  • 04:05
    Hot Yachts
    02:35
    Blowing LA
  • 01:25
    NOS Journaal
    02:10
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 00:55
    Buitenhof
    02:25
    Nieuwsuur
  • 04:10
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal
    02:00
    NOS Studio Voetbal
