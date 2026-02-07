Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Het gevecht tussen Sami en Jeroen heeft grote gevolgen. Justin krijgt een gevaarlijke opdracht. Steph heeft een zeer origineel idee, Claire krijgt een onaangename verrassing. Florentina begrijpt de beslissing van Nadia niet. Na een confrontatie neemt Florentina een drastisch besluit. Fifi bedenkt een origineel plan.

Maandag 9 februari 2026 - aflevering 21

Het gevecht tussen Sami en Jeroen heeft zware gevolgen. Florentina wil Sami helpen. Nadia wil van Michel af en krijgt hulp van Willem. Steph regelt een bijbaan, maar wordt herinnerd aan een andere belofte. Justin krijgt een gevaarlijke opdracht.



Dinsdag 10 februari 2026 - aflevering 22

Sami en Florentina verzinnen allerlei manieren om hem actief te houden als influencer. Steph heeft een zeer origineel idee voor Justin om aan zijn geld te geraken. Claire komt voor een onaangename verrassing te staan op de eerstvolgende fotoshoot.

Woensdag 11 februari 2026 - aflevering 23

Florentina begrijpt Nadia's beslissing niet en gaat met Charlie op onderzoek. Sami blijft faken bij zijn volgers, tot alles ontploft. Justin doet er alles aan om het geld op tijd bijeen te krijgen. Stephs workshop loopt helemaal anders dan verwacht.

Donderdag 12 februari 2026 - aflevering 24

Het komt tot een pijnlijke confrontatie tussen Florentina en haar moeder, waarna Florentina een drastisch besluit neemt. Charlie stelt voor dat ze bij haar intrekt. Michel komt met een grote verrassing voor Nadia en Willem. Fifi bedenkt een origineel plan om de workshop toch te laten doorgaan.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

