Queen Pommelien Thijs! Dit zijn alle winnaars van de MIA's 2025
Kijkcijfers: woensdag 4 februari 2026
Otto-Jan Ham en Gloria Monserez zoeken enthousiaste jongeren voor gloednieuw programma

Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 7 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Het gevecht tussen Sami en Jeroen heeft grote gevolgen. Justin krijgt een gevaarlijke opdracht. Steph heeft een zeer origineel idee, Claire krijgt een onaangename verrassing. Florentina begrijpt de beslissing van Nadia niet. Na een confrontatie neemt Florentina een drastisch besluit. Fifi bedenkt een origineel plan.

Maandag 9 februari 2026 - aflevering 21
Het gevecht tussen Sami en Jeroen heeft zware gevolgen. Florentina wil Sami helpen. Nadia wil van Michel af en krijgt hulp van Willem. Steph regelt een bijbaan, maar wordt herinnerd aan een andere belofte. Justin krijgt een gevaarlijke opdracht.


Dinsdag 10 februari 2026 - aflevering 22
Sami en Florentina verzinnen allerlei manieren om hem actief te houden als influencer. Steph heeft een zeer origineel idee voor Justin om aan zijn geld te geraken. Claire komt voor een onaangename verrassing te staan op de eerstvolgende fotoshoot.

Woensdag 11 februari 2026 - aflevering 23
Florentina begrijpt Nadia's beslissing niet en gaat met Charlie op onderzoek. Sami blijft faken bij zijn volgers, tot alles ontploft. Justin doet er alles aan om het geld op tijd bijeen te krijgen. Stephs workshop loopt helemaal anders dan verwacht.

Donderdag 12 februari 2026 - aflevering 24
Het komt tot een pijnlijke confrontatie tussen Florentina en haar moeder, waarna Florentina een drastisch besluit neemt. Charlie stelt voor dat ze bij haar intrekt. Michel komt met een grote verrassing voor Nadia en Willem. Fifi bedenkt een origineel plan om de workshop toch te laten doorgaan.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Florentina op tv
Zondag 8 februari 2026 om 14u50  »
VTM
EpN: 17, TE: 100 De charmante maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is. Zelf voldoet ze echter niet aan dat klassieke schoonheidsbeeld.
Zondag 8 februari 2026 om 15u15  »
VTM
Florentina krijgt kritiek omdat ze te weinig op Better SNS is. Sami went aan het leven met enkelband en probeert het geheim te houden voor zijn huisgenoot. De Harry's gaat open met nieuwe besparingsmaatregelen.
Zondag 8 februari 2026 om 15u50  »
VTM
Florentina wil haar ergernissen over Jeroen aankaarten bij Nadia, maar zij wil er niets over horen. Willem wijst Jeroen erop dat hij best niet te veel meer buiten de lijntjes kleurt. Nick twijfelt intussen of hij nog in de Harry's wil blijven werken.
Zondag 8 februari 2026 om 16u20  »
VTM
Florentina probeert Nick te overtuigen om in de Harry's te blijven werken. Fifi bedenkt dat hij te hard is geweest voor Nick. Jeroen viert zijn contract iets te hard en begint hoeken af te snijden.
Maandag 9 februari 2026 om 18u20  »
VTM
Het gevecht tussen Sami en Jeroen heeft voor hen beiden grote gevolgen. Florentina heeft een idee om Sami's leven aangenamer te maken. Nadia wil van Michel af en Willem kan helpen.

Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
TVvisie admin
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over De Mensen
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Carmen is haar winkeltje beu en in samenspraak met Boma besluit ze ermee te stoppen. Fernand stelt voor haar inboedel en resterende stock op de rommelmarkt te verkopen. Doortje en Pol willen verhuizen. Hiermee komt Pascal alleen te staan en moet er personeel worden gezocht voor het café. Fernand stelt zich kandidaat, samen met twee jonge vrouwen, waarvan één door Boma is gestuurd. Er worden selectieproeven gehouden in het café.

'FC De Kampioenen', om 20.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:20
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:00
    VRT NWS journaal 13u
  • 10:00
    Winterbeelden
    12:56
    Sporza: Milaan Cortina 2026
  • 12:15
    Wannabe's
  • 11:55
    9-1-1
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 10:00
    Geen uitzending
    13:10
    De alarmcentrale: pech onderweg
  • 12:10
    Zorro
    13:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:20
    Baywatch
  • 08:50
    Geen uitzending
    15:35
    The Endgame
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 12:15
    Nuances
    12:45
    Daan & Jani
  • 12:05
    Big Sky
    14:20
    NCIS
  • 11:45
    Geen uitzending
    12:45
    Bar Rescue
  • 11:25
    A Place in the Sun
    16:05
    Chateau Meiland
  • 12:15
    Murder: Fight for the Truth
    13:10
    Snapped
  • 11:58
    Trends Talk
    12:31
    CEO van mijn leven
  • 12:18
    Diy on wheels
    12:38
    Nabeschouwing bouw en reno
  • 12:15
    De Garde van Gert
    12:45
    Het Weekmenu
  • 12:10
    New Tricks
    13:10
    Midsomer Murders
  • 11:35
    Below Deck
    13:20
    Grey's Anatomy
  • 11:20
    NOS Olympische Winterspelen
    21:30
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 11:45
    Wij kinderen van Suriname
    12:20
    Dit is de kwestie
  • 11:55
    Peter Pan
    12:20
    BarnKidz