Dit zie je deze week in 'Florentina' - FINALEWEEK!
'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.
Maandag 22 juni 2026 - aflevering 97
Florentina krijgt een speciale verrassing op kantoor. Justin is woedend en zoekt Willem op. Manon wordt heen en weer geslingerd tussen Willem en Justin. Claire maakt duidelijk wat ze wil, terwijl Fifi haar zorgen uit tegenover Charlie.
Dinsdag 23 juni 2026 - aflevering 98
Claire vertelt Florentina iets wat ze liever niet had geweten. Nicks etentje met Florentina loopt anders dan gehoopt. Nadia en Fifi staan eindelijk oog in oog. Iedereen verwerkt het nieuws over Jeroen op zijn eigen manier.
Woensdag 24 juni 2026 - aflevering 99
Florentina wordt heen en weer geslingerd tussen Sami en Nick. Willem neemt drastische beslissingen. Justin voelt de grond onder zijn voeten wegzakken. Fifi wil plots heel snel handelen.
Donderdag 25 juni 2026 - aflevering 100 - SEIZOENSFINALE!
Florentina is nerveus voor de presentatie en Nadia doet er nog een schep bovenop met een belangrijke aankondiging. Manon stelt harde vragen aan Wes. De presentatie loopt in mineur af voor Florentina, terwijl Filali voor een grote verrassing zorgt.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur op VTM.
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