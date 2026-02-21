Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dit is Essyla die België naar het Eurovisiesongfestival stuurt – ontdek haar liedje!
zaterdag 21 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Brahim vindt dat Jelle moet breken met Ewout. Mieke snapt de intenties van Lars niet en Benny en Samira maken zich steeds meer zorgen om Ilja. De situatie tussen Lars en Mathias is licht ontvlambaar. Stefanie krijgt slecht nieuws en Lars weet niet hoe hij haar moet opvrolijken. Mieke schakelt Cédric in om contact tussen Louise en Victor toe te staan. Brigitte en Marcel genieten van de trouw van hun leven. Jos voelt zich eenzaam, Jelle heeft twijfels en Mathias geeft Cédric een duwtje in de rug. Samira wil weten wie Andy is.

Maandag 23 februari 2026 - aflevering 7826
Cédric ontdekt een geheim. Jelle heeft een gesprek met Brahim, die vindt dat hij het contact met Ewout moet verbreken. Benny en Samira willen weten waar Ilja is geweest, terwijl hij op de karateles had moeten zijn. Mieke snapt Lars' intenties niet.


Dinsdag 24 februari 2026 - aflevering 7827
Mathias loopt Lars tegen het lijf. De situatie is licht ontvlambaar. Brigitte wil Rita toch laten zingen op haar huwelijk met Marcel. Die is laaiend enthousiast. Josefien zou graag Niko meenemen naar de trouw, maar vindt het moeilijk om de stap te zetten. Stefanie krijgt een telefoontje met slecht nieuws.

Woensdag 25 februari 2026 - aflevering 7828
Lars wil Stefanie opvrolijken, maar weet niet hoe. Rube biedt zijn hulp aan. Benny en Brahim lopen Elise tegen het lijf. Rudi ontdekt wie er achter de pikante sms'en zit en licht Kiki in. Mieke wil dat Cédric Mathias overhaalt om contact tussen Victor en Louise toe te staan.

Donderdag 26 februari 2026 - aflevering 7829
Mathias dreigt achter Kiki's geheim te komen. Kiki weet niet hoelang ze nog kan zwijgen en dat maakt Louise bang. Brigitte en Marcel genieten van hun speciale dagen, de trouw van hun leven. Jos voelt zich eenzaam. Elise polst bij Véronique naar Cédrics relatie met Yoko.

Vrijdag 27 februari 2026 - aflevering 7830
Jelle zit in dubio over de situatie met Ewout. Jan spoort hem aan om een gesprek aan te gaan. Rudi besluit rechtuit te zijn tegen Kiki. Mathias vindt dat Cédric meer moeite moet doen voor Elise en geeft hem een duwtje in de rug. Samira doorzoekt de website van Iron Temple. Ze wil weten wie Andy is, waar Ilja het over heeft.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

