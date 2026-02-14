Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Louise smeekt Mieke om te zwijgen, Ewout profiteert van de aandacht van Jelle. Mieke stelt Stefanie een belangrijke voorwaarde. Brigitte maakt fouten op het werk en Elise wil een romantische avond met Cédric. Simon wil een postkaart naar Jan sturen. Jelle krijgt een videocall en Brigitte richt haar woede op Rita. Mathias vangt Véronique op en ook Lars is van de kaart. Cédric confronteert Louise.

Maandag 16 februari 2026 - aflevering 7821

Louise smeekt Mieke om te zwijgen tegen Mathias. Cédric, Mathias en Véronique zijn ondertussen razend op Wolff & Bos en plannen een tegenzet. Ewout profiteert van Jelles aandacht. Rita probeert Marcel in te palmen en mee te slepen naar allerlei activiteiten.



Dinsdag 17 februari 2026 - aflevering 7822

Lars valt uit de lucht wanneer Stefanie over hun trouw begint. Mieke laat Louise weten dat ze bereid is om te zwijgen, maar stelt een belangrijke voorwaarde. Ilja probeert Samira terug aan zijn kant te krijgen, maar zij plooit niet. Brigitte ziet af en maakt fouten op het werk.

Woensdag 18 februari 2026 - aflevering 7823

Finn wil dat Rudi terug iets begint met Kiki. Hij houdt de boot echter af. Elise wil een romantische avond met Cédric, maar die loopt anders dan verwacht. Samira probeert Brahim in te schakelen om tot Ilja door te dringen. Simon wil een postkaart naar Jan sturen.

Donderdag 19 februari 2026 - aflevering 7824

Jelle krijgt midden in de nacht een videocall van Ewout. Mieke en Cédric zijn heel benieuwd naar de uitstap van Véronique en Mathias. Zij laten allebei niet in hun kaarten kijken. Brigitte hoort van Benny dat Marcel constant met Rita optrekt en gaat haar woedend confronteren.

Vrijdag 20 februari 2026 - aflevering 7825

Mathias vangt Véronique op na haar ontmoeting met Lars. Ook Lars zelf is van streek na de confrontatie. Ilja heeft allerlei dure shakes in huis gehaald, maar wil Samira niet zeggen hoe hij ze heeft betaald. Cédric vangt belangrijke informatie op en confronteert Louise.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

