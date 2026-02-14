Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Louise smeekt Mieke om te zwijgen, Ewout profiteert van de aandacht van Jelle. Mieke stelt Stefanie een belangrijke voorwaarde. Brigitte maakt fouten op het werk en Elise wil een romantische avond met Cédric. Simon wil een postkaart naar Jan sturen. Jelle krijgt een videocall en Brigitte richt haar woede op Rita. Mathias vangt Véronique op en ook Lars is van de kaart. Cédric confronteert Louise.
Maandag 16 februari 2026 - aflevering 7821
Louise smeekt Mieke om te zwijgen tegen Mathias. Cédric, Mathias en Véronique zijn ondertussen razend op Wolff & Bos en plannen een tegenzet. Ewout profiteert van Jelles aandacht. Rita probeert Marcel in te palmen en mee te slepen naar allerlei activiteiten.
Dinsdag 17 februari 2026 - aflevering 7822
Lars valt uit de lucht wanneer Stefanie over hun trouw begint. Mieke laat Louise weten dat ze bereid is om te zwijgen, maar stelt een belangrijke voorwaarde. Ilja probeert Samira terug aan zijn kant te krijgen, maar zij plooit niet. Brigitte ziet af en maakt fouten op het werk.
Woensdag 18 februari 2026 - aflevering 7823
Finn wil dat Rudi terug iets begint met Kiki. Hij houdt de boot echter af. Elise wil een romantische avond met Cédric, maar die loopt anders dan verwacht. Samira probeert Brahim in te schakelen om tot Ilja door te dringen. Simon wil een postkaart naar Jan sturen.
Donderdag 19 februari 2026 - aflevering 7824
Jelle krijgt midden in de nacht een videocall van Ewout. Mieke en Cédric zijn heel benieuwd naar de uitstap van Véronique en Mathias. Zij laten allebei niet in hun kaarten kijken. Brigitte hoort van Benny dat Marcel constant met Rita optrekt en gaat haar woedend confronteren.
Vrijdag 20 februari 2026 - aflevering 7825
Mathias vangt Véronique op na haar ontmoeting met Lars. Ook Lars zelf is van streek na de confrontatie. Ilja heeft allerlei dure shakes in huis gehaald, maar wil Samira niet zeggen hoe hij ze heeft betaald. Cédric vangt belangrijke informatie op en confronteert Louise.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Verrassing! Patrick Van Der Vorst mengt zich opnieuw onder de 'Stukken Van Mensen'-dealers
- Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
- NTR presenteert de eerste ramadanserie voor de hele familie 'All You Can Eid'
- NTR viert ramadan met verhalen die verbinden
- Ruben Van Gucht, Metejoor, Astrid Coppens, Toby Alderweireld openen hun deuren voor nieuw seizoen 'Komen Eten'
- Minister Femke Wiersma bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- 'Kassa' vergelijkt bloemenprijzen
- Radio Veronica lanceert (S)Top 520 met War Child
- Sky Radio Valentijn Top 50 te horen tijdens Valentijnsdag
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM op 5' belt zaterdag met Frans Kalf
- WK-wedstrijd Oranje live op groot scherm tijdens pre-show Qmusic Foute Party - The Big One
Multimedia SPOTLIGHT
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
Kijktip van de dag
In ZOO Planckendael begint de lente met de terugkeer van de ooievaars. Ooievaar Flint bouwt zijn eerste nest, terwijl neushoorn Karamat hoogzwanger is. Ook sneeuwluipaard Diem lijkt drachtig, wat belangrijk is voor het voortbestaan van de soort.
'Het echte leven in de ZOO', om 19.55 uur op VTM.