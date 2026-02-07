Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Queen Pommelien Thijs! Dit zijn alle winnaars van de MIA's 2025
Véronique wil een nieuwe job voor Mieke creëren. Rita moeit zich in de ruzie tussen Jelle en Brahim. Anna is boos over de beslissing van Véronique. Cédric speelt het sluw tegenover Stefanie. Jelle heeft een spannende date. Ewout verontschuldigt zich en Samira biedt steun aan Mieke. Jelle krijgt een verontrustend telefoontje. Marcel confronteert Brigitte. Cédric ontdekt een nieuwe oorlogsverklaring van Lars. Ilja baart Samira zorgen.

Maandag 9 februari 2026 - aflevering 7816
Véronique wil werk maken van een job voor Mieke. Mathias zit verveeld met de situatie. Rube en Stefanie willen de concurrentie aangaan met Sens. Lars ziet dat niet zitten. Rita vindt dat Jelle het goed moet maken met Brahim. Tussen Lars en Rudi dreigt een hevige discussie uit de hand te lopen.


Dinsdag 10 februari 2026 - aflevering 7817
Rudi is nerveus om Kiki terug te zien. Ilja wil proteïnesupplementen beginnen nemen, maar Samira vindt dat geen goed idee. Anna ontdekt dat Véronique het familiebedrijf achter zich heeft gelaten en is niet te spreken over die beslissing. Stefanie wil wraak nemen op Cédric.

Woensdag 11 februari 2026 - aflevering 7818
Na de sluwe zet van Cédric beseft iedereen dat Stefanies verleden niet in haar voordeel speelt. Kiki wijst Cédric op de mogelijke gevolgen van zijn actie. Benny werkt zijn woede uit op Mathias. Rita geeft Jelle goede raad. Jelle zelf heeft een spannende date met Ewout.

Donderdag 12 februari 2026 - aflevering 7819
Ewout verontschuldigt zich bij Jelle. Lars regelt een afspraak met de advocaat om een strategie te bespreken. Véronique ziet op tegen een gesprek met Cédric. Mieke loopt wat verloren zonder Véronique en Rudi, maar Samira biedt haar steun.

Vrijdag 13 februari 2026 - aflevering 7820
Jelle zit in met Ewout en probeert hem te contacteren. Hij krijgt plots een verontrustend telefoontje. Marcel confronteert Brigitte met haar leugens. Zij vindt echter dat hij aan haar kant moet staan. Cédric ontdekt een nieuwe oorlogsverklaring van Lars. Samira heeft problemen met Ilja.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Maandag 9 februari 2026 om 11u40
VTM
Maandag 9 februari 2026 om 13u40
VTM
Maandag 9 februari 2026 om 20u05
VTM
Dinsdag 10 februari 2026 om 11u45
VTM
Dinsdag 10 februari 2026 om 20u05
VTM
