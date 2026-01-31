Straffe optredens, awards én uitreikers op het Gala van de Gouden K's 2025, zaterdag live bij Ketnet
Maak kennis met de jury van 'So You Think You Can Dance'
Nieuw seizoen 'Man Bijt Hond' met onder anderen Timon Verbeeck, Luc Haekens en Siska Schoeters

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 31 januari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Mieke hoopt dat er plaats is voor haar in de nieuwe plannen van Véronique. Samira en Rudi zijn het oneens, Brigitte confronteert Marcel. Jelle krijgt een aanlokkelijk voorstel, Kiki stelt Louise teleur en Cédric is misnoegd. Rita wil goeie punten scoren. Alfons leeft op en Véronique heeft plannen met Rudi. Cédric geniet van zijn overwinning. Mieke blijft hopen op nieuws. Jelle heeft het gehad met de bemoeienissen van Brahim. Brigitte is uit op wraak en Lars ziet de personeelsproblemen toenemen.

Maandag 2 februari 2026 - aflevering 7811
Véronique wil volop in haar nieuwe plannen vliegen. Mieke hoopt dat er ook plaats is voor haar. Stefanie gaat op zoek naar een nieuwe gast voor haar podcast, maar dat blijkt niet zo makkelijk. Samira heeft een idee voor de nieuwe collectie. Rudi zit echter niet op dezelfde golflengte. Brigitte confronteert Marcel.


Dinsdag 3 februari 2026 - aflevering 7812
Jelle krijgt een aanlokkelijk aanbod. Mieke heeft haar keuze gemaakt en wacht op een concreet voorstel. Louise hoopt dat Mathias bijdraait, maar Kiki moet haar teleurstellen. Brahim wil Elise de waarheid vertellen. Rube en Stefanie besluiten hun podcast over een andere boeg te gooien, tot groot ongenoegen van Cédric.

Woensdag 4 februari 2026 - aflevering 7813
Cédric besluit het heft in eigen handen te nemen. Rita probeert goede punten te scoren bij zowel Josefien als Marcel. Dat maakt Brigitte alleen maar onzekerder. Terwijl Alfons helemaal opleeft, maken de herinneringen aan zijn moeder Benny emotioneel. Véronique heeft plannen met Rudi.

Donderdag 5 februari 2026 - aflevering 7814
Kiki kan niet geloven wat er gebeurd is tussen Brahim en Cédric. Cédric geniet na van zijn overwinning. Lars schrikt over wat hij te horen heeft gekregen en bedenkt een tegenaanval. Mieke blijft tevergeefs hopen op nieuws.

Vrijdag 6 februari 2026 - aflevering 7815
Brahim wil Jelle waarschuwen, maar die heeft het gehad met zijn bemoeienissen. Kiki laat Louise stiekem op bezoek komen bij Victor. Brigitte beseft dat Rita tussen haar relatie met Marcel probeert te komen. Ze is uit op wraak. Lars ziet de problemen met zijn personeel toenemen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gala van de Gouden K's 2025' (Ketnet)

De Ketnetters hebben gestemd: welke artiesten, songs, socialmediasterren en programma's waren het afgelopen jaar het populairst en mogen een van de acht Gouden K's mee naar huis nemen? Je ontdekt wie wint tijdens een legendarische show vol muziek, bekende gezichten en verrassingen in een uitverkochte ING Arena. De genomineerde programma's in de categorie 'Ketnet fictie' zijn 'Diede-Skate', 'De regels van Floor', 'Waiko', '#LikeMe' en 'United'.

'Het Gala van de Gouden K's 2025', om 20.25 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:00
    VRT NWS journaal 13u
    00:20
    Journaallus
  • 12:50
    Sporza: Veldrijden
    00:45
    Nachtlus
  • 12:55
    Mega Mindy
    20:50
    Geen uitzending
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    06:20
    Kabouter Plop
  • 13:05
    De alarmcentrale: pech onderweg
    00:00
    Te bepalen
  • 12:35
    Geen uitzending
    00:50
    Yellowjackets
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:45
    60 Days In
  • 08:35
    Geen uitzending
    15:15
    The Endgame
  • 10:00
    Joe
    00:10
    The X-Files
  • 13:10
    Daan & Jani
    00:40
    De Tafel van de Week
  • 12:55
    Big Sky
    01:00
    Criminal Minds
  • 12:40
    Bar Rescue
    23:10
    In Time
  • 13:10
    A Place in the Sun
    01:00
    Extreme Makeover: Home Edition
  • 13:10
    Snapped
    00:20
    C.S.I. New York
  • 13:00
    De CFO podcast
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:05
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 12:50
    Het Weekmenu
    00:35
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 12:20
    New Tricks
    00:45
    Murdoch Mysteries
  • 12:50
    Storage Wars
    01:00
    The Resident
  • 13:10
    Tussen Kunst en Kitsch
    00:15
    The Connection
  • 13:00
    NOS Journaal
    00:20
    The Old Bachelor
  • 13:10
    Zappsport The Battle
    00:50
    First Dates
Verwante artikels