Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Mieke hoopt dat er plaats is voor haar in de nieuwe plannen van Véronique. Samira en Rudi zijn het oneens, Brigitte confronteert Marcel. Jelle krijgt een aanlokkelijk voorstel, Kiki stelt Louise teleur en Cédric is misnoegd. Rita wil goeie punten scoren. Alfons leeft op en Véronique heeft plannen met Rudi. Cédric geniet van zijn overwinning. Mieke blijft hopen op nieuws. Jelle heeft het gehad met de bemoeienissen van Brahim. Brigitte is uit op wraak en Lars ziet de personeelsproblemen toenemen.
Maandag 2 februari 2026 - aflevering 7811
Véronique wil volop in haar nieuwe plannen vliegen. Mieke hoopt dat er ook plaats is voor haar. Stefanie gaat op zoek naar een nieuwe gast voor haar podcast, maar dat blijkt niet zo makkelijk. Samira heeft een idee voor de nieuwe collectie. Rudi zit echter niet op dezelfde golflengte. Brigitte confronteert Marcel.
Dinsdag 3 februari 2026 - aflevering 7812
Jelle krijgt een aanlokkelijk aanbod. Mieke heeft haar keuze gemaakt en wacht op een concreet voorstel. Louise hoopt dat Mathias bijdraait, maar Kiki moet haar teleurstellen. Brahim wil Elise de waarheid vertellen. Rube en Stefanie besluiten hun podcast over een andere boeg te gooien, tot groot ongenoegen van Cédric.
Woensdag 4 februari 2026 - aflevering 7813
Cédric besluit het heft in eigen handen te nemen. Rita probeert goede punten te scoren bij zowel Josefien als Marcel. Dat maakt Brigitte alleen maar onzekerder. Terwijl Alfons helemaal opleeft, maken de herinneringen aan zijn moeder Benny emotioneel. Véronique heeft plannen met Rudi.
Donderdag 5 februari 2026 - aflevering 7814
Kiki kan niet geloven wat er gebeurd is tussen Brahim en Cédric. Cédric geniet na van zijn overwinning. Lars schrikt over wat hij te horen heeft gekregen en bedenkt een tegenaanval. Mieke blijft tevergeefs hopen op nieuws.
Vrijdag 6 februari 2026 - aflevering 7815
Brahim wil Jelle waarschuwen, maar die heeft het gehad met zijn bemoeienissen. Kiki laat Louise stiekem op bezoek komen bij Victor. Brigitte beseft dat Rita tussen haar relatie met Marcel probeert te komen. Ze is uit op wraak. Lars ziet de problemen met zijn personeel toenemen.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
