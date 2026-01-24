Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique zet Lars aan de deur, Samira blijft bezorgd om Benny en de podcast van Stefanie doet alweer stof opwaaien. Brahim verwijt Mathias, Marcel excuseert zich en Cédric en Mathias broeden op een plan. Louise wil het uitpraten met Véronique. Cédric krijgt post van de FOD Justitie. Rita zoekt toenadering tot Brigitte. Cédric nodigt Véronique uit bij Mathias en Samira raadt Brahim aan om open kaart te spelen.

Maandag 26 januari 2026 - aflevering 7806

Véronique beseft dat ze zichzelf niet onder controle heeft en zet Lars aan de deur. Ze doet haar verhaal bij Mathias en Cédric. Samira is bezorgd dat Benny te weinig slaapt door zijn ufo-obsessie. Stefanie luistert een gesprek tussen Mieke en Lars af.



Dinsdag 27 januari 2026 - aflevering 7807

Lars heeft iets op te biechten tegenover Stefanie. Hij wil dat zij terug een functie opneemt binnen Wolff & Bos. Benny is helemaal ondersteboven door Alfons' verhaal. Stefanie confronteert Marcel tijdens haar podcast met zijn buitenechtelijke dochter.

Woensdag 28 januari 2026 - aflevering 7808

Brahim verwijt Mathias zijn brief voor Elise te hebben doorgespeeld naar Cédric. Hij weet echter van niets. Marcel excuseert zich bij Josefien. Zij kan er niet mee lachen dat haar privé openbaar is gegooid. Ook Stefanie krijgt de volle laag. Cédric en Mathias broeden op een plan.

Donderdag 29 januari 2026 - aflevering 7809

Louise doet een poging om alles uit te praten met Véronique. Mieke probeert Jelle voor haar kar te spannen, maar hij lijkt niet zo makkelijk te overtuigen. Cédric en Mathias krijgen het deksel op de neus. Cédric schrikt ook wanneer hij post krijgt van de FOD Justitie. Rita probeert de brokken te lijmen met Brigitte.

Vrijdag 30 januari 2026 - aflevering 7810

Jan licht Josefien in over Rita's voorspelling. De situatie bereikt ook Brigitte, die met twijfels kampt. Rube brengt Rita ondertussen aan als gast voor hun podcast. Cédric nodigt Véronique uit bij Mathias. Samira raadt Brahim aan om open kaart te spelen tegenover Elise.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!