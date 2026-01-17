Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique staat oog in oog met Lars en Benny minimaliseert zijn slaapprobleem. Mieke maakt zich zorgen, het voorstel van Mathias valt niet in goede aarde. Jelle heeft zijn twijfels bij Ewout. Jos dwingt Brigitte en Marcel tot compromis. Jan wil Louise niet bedienen. Stefanie stuit op onbegrip en het wordt Véronique teveel. Rita heeft goed nieuws. Lars eist een gesprek, Benny's ufo-theorie roept vragen op. Rita heeft een idee voor de trouw.

Maandag 19 januari 2026 - aflevering 7801

Véronique start de werkweek met goede moed, maar staat plots oog in oog met Lars. Ondertussen heeft Mathias tijd nodig voor een plan van aanpak. Samira vindt dat Benny zich chaotisch gedraagt. Hij blijft zijn slaapprobleem minimaliseren. Ook Mieke maakt zich zorgen. Niko en Jos genieten achter gesloten deuren van hun relatie.



Dinsdag 20 januari 2026 - aflevering 7802

Véronique ziet het voorstel van Mathias niet zitten en denkt dat Mieke in het complot zit. Jelle weet niet wat hij van Ewout moet denken. Die is hem een uitleg verschuldigd. Samira wil dat Benny naar de slaapkliniek gaat, maar die weigert. Jos dwingt Brigitte en Marcel tot een compromis.

Woensdag 21 januari 2026 - aflevering 7803

Cédric is gewonnen voor Mathias' voorstel, maar krijgt zijn moeder niet overtuigd. Zij denkt dat Mathias zout in de wonde komt strooien. Mieke is bang dat Benny met een ernstige aandoening worstelt. Benny zelf wil niet vertellen wat er in zijn notitieboekje staat. Jan weigert Louise te bedienen.

Donderdag 22 januari 2026 - aflevering 7804

Jelle wil dat zijn gesprek met Stefanie offline wordt gehaald. Stefanie verdedigt zich, maar stuit overal op onbegrip. Ewout zoekt een manier om Jelles aandacht te krijgen. Cédric is teleurgesteld omdat zijn moeder voet bij stuk houdt. De situatie wordt Véronique te veel. Rita heeft goed nieuws voor Jan.

Vrijdag 23 januari 2026 - aflevering 7805

Véronique beseft dat ze beter voor zichzelf moet zorgen als ze Wolff & Bos wil redden. Mieke wil echter dat ze dit loslaat. Ondertussen eist Lars een gesprek. Samira blijft zich vragen stellen bij Benny's ufo-theorie. Marcel wil van Jos weten of ze Niko meebrengt naar de trouw. Rita komt met een idee voor het huwelijksfeest.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

