VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
Jeroen Van Dyck doet intrede als toyboy van Marianne in 'Thuis'
Dit weekend écht de laatste kans: stem nu voor jouw favoriet bij de Kastaars!

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 17 januari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Véronique staat oog in oog met Lars en Benny minimaliseert zijn slaapprobleem. Mieke maakt zich zorgen, het voorstel van Mathias valt niet in goede aarde. Jelle heeft zijn twijfels bij Ewout. Jos dwingt Brigitte en Marcel tot compromis. Jan wil Louise niet bedienen. Stefanie stuit op onbegrip en het wordt Véronique teveel. Rita heeft goed nieuws. Lars eist een gesprek, Benny's ufo-theorie roept vragen op. Rita heeft een idee voor de trouw.

Maandag 19 januari 2026 - aflevering 7801
Véronique start de werkweek met goede moed, maar staat plots oog in oog met Lars. Ondertussen heeft Mathias tijd nodig voor een plan van aanpak. Samira vindt dat Benny zich chaotisch gedraagt. Hij blijft zijn slaapprobleem minimaliseren. Ook Mieke maakt zich zorgen. Niko en Jos genieten achter gesloten deuren van hun relatie.


Dinsdag 20 januari 2026 - aflevering 7802
Véronique ziet het voorstel van Mathias niet zitten en denkt dat Mieke in het complot zit. Jelle weet niet wat hij van Ewout moet denken. Die is hem een uitleg verschuldigd. Samira wil dat Benny naar de slaapkliniek gaat, maar die weigert. Jos dwingt Brigitte en Marcel tot een compromis.

Woensdag 21 januari 2026 - aflevering 7803
Cédric is gewonnen voor Mathias' voorstel, maar krijgt zijn moeder niet overtuigd. Zij denkt dat Mathias zout in de wonde komt strooien. Mieke is bang dat Benny met een ernstige aandoening worstelt. Benny zelf wil niet vertellen wat er in zijn notitieboekje staat. Jan weigert Louise te bedienen.

Donderdag 22 januari 2026 - aflevering 7804
Jelle wil dat zijn gesprek met Stefanie offline wordt gehaald. Stefanie verdedigt zich, maar stuit overal op onbegrip. Ewout zoekt een manier om Jelles aandacht te krijgen. Cédric is teleurgesteld omdat zijn moeder voet bij stuk houdt. De situatie wordt Véronique te veel. Rita heeft goed nieuws voor Jan.

Vrijdag 23 januari 2026 - aflevering 7805
Véronique beseft dat ze beter voor zichzelf moet zorgen als ze Wolff & Bos wil redden. Mieke wil echter dat ze dit loslaat. Ondertussen eist Lars een gesprek. Samira blijft zich vragen stellen bij Benny's ufo-theorie. Marcel wil van Jos weten of ze Niko meebrengt naar de trouw. Rita komt met een idee voor het huwelijksfeest.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Maandag 19 januari 2026 om 11u35  »
VTM
Louise vreest dat haar plan in het water dreigt te vallen nu Mathias is ingeschakeld. Brahim heeft een hartstochtelijke brief geschreven voor Elise, maar Jamila vermoedt dat hij AI heeft gebruikt.
Maandag 19 januari 2026 om 13u40  »
VTM
Mathias verzet zich tegen de beslissing van Peter. Niko vreest het ergste voor de promocampagne van zijn pils. Griet doet een voorstel uit de doeken. Louise zoekt opnieuw toenadering tot Raven.
Maandag 19 januari 2026 om 20u05  »
VTM
Véronique start de werkweek met goede moed, maar staat plots oog in oog met Lars. Ondertussen heeft Mathias tijd nodig voor een plan van aanpak. Samira vindt dat Benny zich chaotisch gedraagt.
Woensdag 21 januari 2026 om 13u40  »
VTM
Marie-Rose vreest voor de reactie van Véronique. Alfons voelt zich schuldig ten opzichte van Jenny. Ze nodigt Brigitte uit voor een verjaardagsdrink. Mathias voelt zich slecht.
Woensdag 21 januari 2026 om 20u05  »
VTM
Cédric is gewonnen voor Mathias' voorstel, maar krijgt zijn moeder niet overtuigd. Zij denkt dat Mathias zout in de wonde komt strooien. Mieke is bang dat Benny met een ernstige aandoening worstelt.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.

'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Winterbeelden
    06:00
    Mr. Magoo
  • 10:00
    Winterbeelden
    16:35
    Planet Earth III
  • 10:35
    Bumba
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    05:50
    Kabouter Plop
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:15
    Ik Vertrek
  • 08:40
    Geen uitzending
    23:30
    Resident Evil: Afterlife
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 09:10
    Geen uitzending
    15:15
    The Endgame
  • 10:00
    Joe
    00:50
    The Golden Girls
  • 10:20
    Aan de wand
    04:50
    Geen uitzending
  • 10:25
    Big Sky
    01:00
    Criminal Minds
  • 09:45
    NCIS: Los Angeles
    01:40
    See
  • 10:10
    De Chalet aan zee
    01:10
    Extreme Makeover: Home Edition
  • 10:20
    Murder: Fight for the Truth
    01:35
    C.S.I. New York
  • 10:07
    Fleet TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:24
    Laminaat leggen
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:30
    Ainsley Eats The Streets
    01:25
    Bon Appetit
  • 10:35
    The Famous Five
    01:35
    Midsomer Murders
  • 10:20
    The Real Housewives of Beverly Hills
    01:15
    The Resident
  • 10:20
    Maestro
    01:40
    NOS Journaal
  • 10:35
    Podium Klassiek
    01:25
    Dit is de Week
  • 10:35
    Agent Binky
    01:10
    First Dates
Verwante artikels