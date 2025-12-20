'WTF'! Felix Heremans schrijft geschiedenis als jongste winnaar van 'De Slimste Mens ter Wereld'
JOE-actie 'Pakje van je Hart' sluit af met recordbedrag van 1.623.425 euro
Santa Claus is comin' to 'The Masked Singer'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 20 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 22 december 2025 - aflevering 7781
Véronique wil niet meegaan in het spelletje van Lars. Mieke doet haar inzien dat ze weinig keuze heeft. Brahim is in de wolken met zijn spontane date met Elise, tot Mathias hem met de neus op de feiten drukt. Stefanie probeert zich sterk te houden, maar krijgt het moeilijk.


Dinsdag 23 december 2025 - aflevering 7782
Niko wil duidelijkheid scheppen over zijn relatie met Josefien. Zij voelt het warm worden onder haar voeten. Mathias eist dat Brahim het contact met Elise verbreekt. Rube zit met zijn hoofd bij Fran, maar wil Louise niet verontrusten. Linus loopt Lars tegen het lijf.

Woensdag 24 december 2025 - aflevering 7783
Jelle wil Tijs helpen, maar Jamila vreest dat hij zichzelf zal verliezen. Ondanks de waarschuwing zet Jelle moedig verder. Rudi dringt er bij Kiki op aan om over Thasos te praten. Zij blijft het onderwerp omzeilen. Véronique hoopt dat Lars vlug ter zake komt, maar hij speelt het spelletje hard.

Donderdag 25 december 2025 - aflevering 7784
Rudi wil Kiki kunnen begrijpen en zoekt antwoorden bij Thasos. Hoe meer hij over haar leert, hoe minder hij haar lijkt te kennen. Mieke denkt dat er meer bloeit tussen Lars en Véronique en confronteert haar. Ondertussen zet Lars een plan op poten om Véronique en Cédric uit Wolff & Bos te zetten.

Vrijdag 26 december 2025 - aflevering 7785
Rube kampt met schuldgevoelens ten opzichte van Fran. Josefien neemt een beslissing over Niko's voorstel. Jelle wil Tijs helpen, maar die lijkt zelf een wraakplan te beramen. Jelle beseft dat hij afstand moet nemen. Cédric wil komaf maken met het spelletje tussen Véronique en Lars en stapt naar Linus.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Maandag 22 december 2025 om 11u45  »
VTM
Cédric wil op zoek gaan naar een ander atelier, maar wordt teruggefloten door Véronique. Wanneer Elise onverwacht opduikt in de Jan & Alleman dreigt Brahim door de mand te vallen. Kiki krijgt dan weer een onverwachte oproep van Thasos.
Maandag 22 december 2025 om 13u40  »
VTM
Hanne geniet na van haar afspraakje. Tussen Zjef en Rudi lijkt de sfeer langzaam te ontdooien. Benny en Stefanie maken zich zorgen om Jonas. Mathias vraagt Vanessa om discretie en Wolff & Bos wordt geconfronteerd met een zware beschuldiging.
Maandag 22 december 2025 om 20u00  »
VTM
Véronique wil niet meegaan in het spelletje van Lars. Mieke doet haar inzien dat ze weinig keuze heeft. Brahim is in de wolken met zijn spontane date met Elise, tot Mathias hem met de neus op de feiten drukt. Stefanie probeert zich sterk te houden.
Dinsdag 23 december 2025 om 11u45  »
VTM
Véronique wil niet meegaan in het spelletje van Lars. Mieke doet haar inzien dat ze weinig keuze heeft. Brahim is in de wolken met zijn spontane date met Elise, tot Mathias hem met de neus op de feiten drukt. Stefanie probeert zich sterk te houden.
Dinsdag 23 december 2025 om 13u40  »
VTM
Louise probeert Iris te troosten, maar zij wil liever geen bemoeienissen. Cédric wil niets aan het toeval overlaten voor de nieuwe controle van de voedselinspectie. Véronique maakt zich zorgen over het bericht van de influencer over Wolff & Bos.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

De neurotische Mr. Bean zit ook met de kerstdagen niet stil. Zo maakt hij vrienden bij het Leger des Heils, rijdt hij naar huis met de grootste kerstboom die hij maar kan vinden en koopt hij een mooi cadeau voor zijn vriendinnetje. Dat over smaak niet valt te twisten, ondervindt Mr. Bean dan ook aan den lijve als hij met kerst door zijn vriendin wordt verlaten. Ondanks dat sluit Mr. Bean de feestdagen af met een feestelijke knal.

'Mr. Bean', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:59
    De Warmste Week
    01:10
    Het weer (laat)
  • 10:05
    Herfstbeelden
    06:00
    De Warmste Week
  • 11:05
    Ridder Muis
    04:55
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:05
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 09:55
    If I Only Had Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:00
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 10:25
    My Life is Murder
    01:00
    Criminal Minds
  • 10:55
    Storage Wars
    02:45
    Play kerst haardvuur 2025
  • 11:00
    Mom's Christmas Boyfriend
  • 11:00
    Holly Jolly Homicides
    06:20
    Cold Case
  • 11:04
    Transport & Van.TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:05
    De tip
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:45
    Ainsley Eats The Streets
    01:25
    Bon Appetit
  • 10:35
    Call the Midwife
    01:25
    Midsomer Murders
  • 10:20
    American Pickers
    06:55
    Below Deck Mediterranean
  • 10:50
    Scrooge live
    03:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:30
    Podium Klassiek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 09:50
    Kruimeltje
    06:55
    Laura's Ster
Verwante artikels