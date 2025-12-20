Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 22 december 2025 - aflevering 7781

Véronique wil niet meegaan in het spelletje van Lars. Mieke doet haar inzien dat ze weinig keuze heeft. Brahim is in de wolken met zijn spontane date met Elise, tot Mathias hem met de neus op de feiten drukt. Stefanie probeert zich sterk te houden, maar krijgt het moeilijk.



Dinsdag 23 december 2025 - aflevering 7782

Niko wil duidelijkheid scheppen over zijn relatie met Josefien. Zij voelt het warm worden onder haar voeten. Mathias eist dat Brahim het contact met Elise verbreekt. Rube zit met zijn hoofd bij Fran, maar wil Louise niet verontrusten. Linus loopt Lars tegen het lijf.

Woensdag 24 december 2025 - aflevering 7783

Jelle wil Tijs helpen, maar Jamila vreest dat hij zichzelf zal verliezen. Ondanks de waarschuwing zet Jelle moedig verder. Rudi dringt er bij Kiki op aan om over Thasos te praten. Zij blijft het onderwerp omzeilen. Véronique hoopt dat Lars vlug ter zake komt, maar hij speelt het spelletje hard.

Donderdag 25 december 2025 - aflevering 7784

Rudi wil Kiki kunnen begrijpen en zoekt antwoorden bij Thasos. Hoe meer hij over haar leert, hoe minder hij haar lijkt te kennen. Mieke denkt dat er meer bloeit tussen Lars en Véronique en confronteert haar. Ondertussen zet Lars een plan op poten om Véronique en Cédric uit Wolff & Bos te zetten.

Vrijdag 26 december 2025 - aflevering 7785

Rube kampt met schuldgevoelens ten opzichte van Fran. Josefien neemt een beslissing over Niko's voorstel. Jelle wil Tijs helpen, maar die lijkt zelf een wraakplan te beramen. Jelle beseft dat hij afstand moet nemen. Cédric wil komaf maken met het spelletje tussen Véronique en Lars en stapt naar Linus.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

