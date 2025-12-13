Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Véronique negeert de beslissing van Lars en Mathias doet een onaangename ontdekking. Rube en Louise vergaan van de zenuwen, Rudi is woest op Cédric en Jelle komt in een ongemakkelijke situatie. Mieke wil Rudi tot inzicht brengen, Benny en Samira hebben een felle ruzie en ook tussen Stefanie en Lars loopt het niet vlot. Mieke is ten einde raad en Benny voelt zich schuldig. Cédric wordt teruggefloten door Véronique, Kiki krijgt een onverwachte oproep en Elise duikt op in de Jan & Alleman.

Maandag 15 december 2025 - aflevering 7776

Lars probeert Véronique en Mieke te overtuigen om hem als onderhandelaar te laten optreden. Véronique neemt een andere beslissing. Mathias probeert Brahim bij te staan met goede raad, maar doet een onaangename ontdekking. Samira reageert verontwaardigd. Rube en Louise worden opgeschrikt door een alarmerend geluid.



Dinsdag 16 december 2025 - aflevering 7777

Bij Louise en Rube gieren de zenuwen door de keel. Benny en Samira maken zich zorgen over de relatie van Lars en Stefanie. Ze zien echter niet hoe ze hen kunnen helpen. Rudi is razend op Cédric. Cédric zelf geeft geen krimp. Zelfs niet wanneer Rudi tot het uiterste gaat. Jelle wordt in een ongemakkelijke situatie geplaatst.

Woensdag 17 december 2025 - aflevering 7778

Rudi doet een verrassende move. Mieke doet een ultieme poging om hem tot inzicht te brengen. Lars regelt een namiddag wellness met Stefanie, maar zij heeft het gevoel dat het uitje haar opgedrongen wordt. Tussen Benny en Samira komt het ondertussen tot een fikse ruzie.

Donderdag 18 december 2025 - aflevering 7779

Louise en Rube zijn wanhopig. Mieke vindt niemand die de Bierderij kan bemannen en is ten einde raad. Tot ze hulp krijgt uit onverwachte hoek. Een incident met Alfons doet Stefanie een drastische beslissing nemen. Benny voelt zich verantwoordelijk voor de problemen met Lars.

Vrijdag 19 december 2025 - aflevering 7780

Cédric wil op zoek gaan naar een ander atelier, maar wordt teruggefloten door Véronique. Wanneer Elise onverwacht opduikt in de Jan & Alleman dreigt Brahim door de mand te vallen. Kiki krijgt dan weer een onverwachte oproep van Thasos. Ze schakelt helemaal in paniek haar telefoon uit.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!