Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jelle zoekt antwoorden, Jamila vindt dat hij Tijs moet confronteren. Rudi en Niko stellen zich vragen bij het vertrek van Josefien. Cédric geeft Lars de volle laag en stelt hem een stevig ultimatum. Het personeel bij Wolff & Bos is ongerust. Benny begrijpt Jan niet en Brahim denkt indruk te maken op Elise. Rudi heeft een zware kop en Véronique komt voor het blok te staan. Tijs duikt plots op bij Jelle en die dwingt hem om de waarheid op te biechten.

Maandag 1 december 2025 - aflevering 7766

Jelles bubbel wordt doorprikt. Hij probeert op zoek te gaan naar antwoorden, maar volgens Jamila kan hij die enkel krijgen door met Tijs te praten. Josefiens vertrek roept vragen op bij Niko en Rudi. Jan denkt dat hij het voor eeuwig verkorven heeft bij Nora. Anna en Benny raden hem aan om met haar te praten.



Dinsdag 2 december 2025 - aflevering 7767

Cédric geeft Lars de volle laag omdat hij achter hun rug naar de bank is gestapt. Hij dreigt een klacht in te dienen als Lars niet snel zorgt dat het overbruggingskrediet wordt toegekend. Marcel stelt zich vragen bij Josefiens plotse vertrek uit de brouwerij. Zij ontvangt plots een bericht van Niko.

Woensdag 3 december 2025 - aflevering 7768

De geruchtenmolen van Wolff & Bos draait op volle toeren. Rudi vindt dat Lars mede-aansprakelijk is voor de problemen waar ze nu mee zitten. Het personeel is bezorgd en wil een antwoord van Véronique. Benny snapt niet waarom Jan nog niet naar Nora heeft gebeld. Jamila vindt dat Jelle moet breken met Tijs.

Donderdag 4 december 2025 - aflevering 7769

Brahim denkt dat hij indruk kan maken op Elise door te leren tennissen. Jamila vindt dat een raar plan. Josefien blijft rondspoken door het hoofd van Niko. Rudi heeft een zware kop na een avondje stappen met Kiki. Mieke is niet blij wanneer ze merkt dat hun band steeds inniger wordt. Bij Wolff & Boss komt Véronique voor blok te staan.

Vrijdag 5 december 2025 - aflevering 7770

Brahim beseft dat hij een andere aanpak nodig heeft. Die wordt hem in de schoot geworpen. Mathias voelt dat Mieke jaloers is op de band tussen Rudi en Kiki. Tijs duikt plots op bij Jelle en stelt zich vragen bij zijn gedrag. Jelle dwingt hem om de waarheid op te biechten.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

