Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 22 november 2025
Jamila waarschuwt Jelle, Wolff & Bos kampt met een cashflowprobleem en iemand uit het verleden van Nora duikt op in Jan & Alleman. Jan maakt zich zorgen, Cédric wil de bank onder druk zetten. Stefanie heeft een mooi voorstel voor Alfons. Jelle durft Tijs niet aan te spreken, Nora ontvangt een dreigement. Jelle hoort Cédric uit, Jamila heeft raad voor Jelle en Véronique weigert een knieval voor Lars. Nora voelt zich gekwetst en Jelle besluit om door te zetten.

Maandag 24 november 2025 - aflevering 7761
Jamila waarschuwt Jelle voor voorbarige conclusies. Ze spoort hem aan om Tijs te confronteren wanneer hij hem ziet. Lars hoort van Brigitte dat Wolff & Bos met een cashflowprobleem kampt. Ook Mieke wordt door Véronique op de hoogte gebracht. Een man uit Nora's verleden verschijnt plots in de Jan & Alleman.


Dinsdag 25 november 2025 - aflevering 7762
Tom wil Nora in het nauw drijven. Jan maakt zich grote zorgen wanneer hij haar niet kan bereiken. Cédric wil de bank onder druk zetten om het overbruggingskrediet toch toe te kennen. Véronique fluit hem echter terug. Stefanie komt met een mooi voorstel voor Alfons.

Woensdag 26 november 2025 - aflevering 7763
Louise besluit Rubes gedicht achter zijn rug te posten op een blog. Lars vreest dat Stefanie te veel hooi op haar vork neemt. Zij zet echter koppig door. Jelle gaat fitnessen met Tijs, maar durft hem niet aan te spreken over wat hij heeft gezien. Benny spoort Jan aan om open te zijn over zijn gevoelens voor Nora. Nora zelf ontvangt een dreigende boodschap.

Donderdag 27 november 2025 - aflevering 7764
Nora wordt de pas afgesneden en aangevallen. Mieke is getuige van de vriendschappelijke omgang tussen Rudi en Kiki. Jaloezie steekt de kop op. Jelle peilt bij Cédric naar de jongen in de instelling, maar hij weet van niets. Jamila raadt Jelle aan om afstand te nemen van Tijs. Véronique weigert een knieval te doen voor Lars.

Vrijdag 28 november 2025 - aflevering 7765
Mieke vindt dat Véronique Lars om hulp moet vragen voor het cashflowprobleem. Zij slaagt er echter niet in om haar trots opzij te schuiven. Cédric ziet maar één oplossing: de bank onder druk zetten. Jelle beseft dat hij nog niet klaar is om Tijs los te laten. Hij moet weten wie de mysterieuze jongen was en dringt de instelling binnen. Nora voelt zich gekwetst.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Maandag 24 november 2025 om 13u40  »
VTM
Maandag 24 november 2025 om 20u00  »
VTM
Maandag 24 november 2025 om 11u40  »
VTM
Dinsdag 25 november 2025 om 13u40  »
VTM
Dinsdag 25 november 2025 om 20u00  »
VTM
