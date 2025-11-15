Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jelle heeft last van zijn spieren, maar wil graag afspreken met Tijs. Vanessa wil niet met Mathias praten en Mieke start haar eerste werkdag. Louise pitcht haar grootse plannen, Mathias krijgt onverwacht bezoek. Lars daagt Véronique uit, Cédric vindt dat Jan de waarheid moet vertellen. Jamila vertelt de waarheid over Jay, Jelle en Tijs worden gestoord. Stefanie krijgt een verwittiging, Wolff & Bos komt in de problemen, Jelle gaat Tijs achtervolgen.

Maandag 17 november 2025 - aflevering 7756

Jelle wil gaan sporten, maar heeft last van zijn spieren. Hij wil ook opnieuw afspreken met Tijs. Kiki krijgt Vanessa eindelijk te pakken. Zij wil echter niet met Mathias praten. Mieke begint aan haar eerste werkdag. Ze wordt meteen geconfronteerd met spanningen. Jos merkt dat Niko zich koel opstelt.



Dinsdag 18 november 2025 - aflevering 7757

Jan krijgt twee concerttickets van Mathias. Die wil dat hij Nora meeneemt. Jos voelt zich opnieuw gedwongen om te liegen. Louise pitcht haar grootse plannen. Cédric tekent echter bezwaar aan. Véronique daagt Lars uit. Mathias krijgt onverwacht bezoek van Anna en Albert.

Woensdag 19 november 2025 - aflevering 7758

Lars daagt Véronique op zijn beurt uit. Hij ventileert bij Stefanie, maar haar hoofd staat niet naar de problemen op Wolff & Bos. Benny, Samira, Rudi en Mieke komen via Emiel op het idee om mee te doen aan een quiz. Jan zoekt een uitvlucht om niet naar het concert te moeten gaan. Cédric vindt dat hij de waarheid moet vertellen.

Donderdag 20 november 2025 - aflevering 7759

Jamila biecht Daan de waarheid op over Jay. Cédric merkt dat Jan niet zichzelf is. Jan zelf neemt zich voor om het goed te maken met Nora. Lars uit zijn bezorgdheid over Stefanie tegen Benny. Hij is vooral bekommerd over de impact op Bobbie. Jelle en Tijs worden gestoord.

Vrijdag 21 november 2025 - aflevering 7760

Stefanie krijgt een belangrijke verwittiging. Lars vindt dat ze een te groot risico heeft genomen. Zij verwijt hem alleen met Bobbie in te zitten. Véronique wil een klant uitstel van betaling geven, maar daardoor komt Wolff & Bos in een benarde financiële positie te zitten. Jelle besluit Tijs te achtervolgen.



