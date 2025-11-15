Leidt een supertip tot een ontmaskering in 'The Masked Singer'?
'Ik eet nooit meer broccoli': bekende comedian ontmaskerd als Broccoli in 'The Masked Singer'
Kortrijk schakelt naar turbomodus in 'Mijn Restaurant': 'Als het rap moet gaan, dan doen we rap hé!'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 15 november 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Jelle heeft last van zijn spieren, maar wil graag afspreken met Tijs. Vanessa wil niet met Mathias praten en Mieke start haar eerste werkdag. Louise pitcht haar grootse plannen, Mathias krijgt onverwacht bezoek. Lars daagt Véronique uit, Cédric vindt dat Jan de waarheid moet vertellen. Jamila vertelt de waarheid over Jay, Jelle en Tijs worden gestoord. Stefanie krijgt een verwittiging, Wolff & Bos komt in de problemen, Jelle gaat Tijs achtervolgen.

Maandag 17 november 2025 - aflevering 7756
Jelle wil gaan sporten, maar heeft last van zijn spieren. Hij wil ook opnieuw afspreken met Tijs. Kiki krijgt Vanessa eindelijk te pakken. Zij wil echter niet met Mathias praten. Mieke begint aan haar eerste werkdag. Ze wordt meteen geconfronteerd met spanningen. Jos merkt dat Niko zich koel opstelt.


Dinsdag 18 november 2025 - aflevering 7757
Jan krijgt twee concerttickets van Mathias. Die wil dat hij Nora meeneemt. Jos voelt zich opnieuw gedwongen om te liegen. Louise pitcht haar grootse plannen. Cédric tekent echter bezwaar aan. Véronique daagt Lars uit. Mathias krijgt onverwacht bezoek van Anna en Albert.

Woensdag 19 november 2025 - aflevering 7758
Lars daagt Véronique op zijn beurt uit. Hij ventileert bij Stefanie, maar haar hoofd staat niet naar de problemen op Wolff & Bos. Benny, Samira, Rudi en Mieke komen via Emiel op het idee om mee te doen aan een quiz. Jan zoekt een uitvlucht om niet naar het concert te moeten gaan. Cédric vindt dat hij de waarheid moet vertellen.

Donderdag 20 november 2025 - aflevering 7759
Jamila biecht Daan de waarheid op over Jay. Cédric merkt dat Jan niet zichzelf is. Jan zelf neemt zich voor om het goed te maken met Nora. Lars uit zijn bezorgdheid over Stefanie tegen Benny. Hij is vooral bekommerd over de impact op Bobbie. Jelle en Tijs worden gestoord.

Vrijdag 21 november 2025 - aflevering 7760
Stefanie krijgt een belangrijke verwittiging. Lars vindt dat ze een te groot risico heeft genomen. Zij verwijt hem alleen met Bobbie in te zitten. Véronique wil een klant uitstel van betaling geven, maar daardoor komt Wolff & Bos in een benarde financiële positie te zitten. Jelle besluit Tijs te achtervolgen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Dinsdag 18 november 2025 om 13u40  »
VTM
Stefanie probeert zich te verdedigen tegen haar achtervolger. Véronique probeert de plooien glad te strijden met Cédric, maar jaagt hem meer tegen zich in het harnas. Marie-Rose voelt zich schuldig. In de Foodbar loopt één en ander in het honderd.
Dinsdag 18 november 2025 om 19u50  »
VTM
Jan krijgt twee concerttickets van Mathias, die wil dat hij Nora meeneemt. Jos voelt zich opnieuw gedwongen om te liegen. Louise pitcht haar grootse plannen.
Maandag 17 november 2025 om 11u45  »
VTM
Mathias moet in allerijl een oplossing zien te vinden voor CoBrew. Rudi probeert Niko en Josefien met elkaar te laten praten. Cédric ergert zich aan de professionele houding van Lars, maar Véronique heeft andere zorgen.
Maandag 17 november 2025 om 13u40  »
VTM
Jonas wil niet dat Stefanie alleen naar de therapeut gaat. Stefanie krijgt het gevoel dat ze achtervolgd wordt. Brigitte doet haar beklag bij Véronique, die op haar beurt in de clinch gaat met Cédric. Peter krijgt een verrassend bericht.
Maandag 17 november 2025 om 20u05  »
VTM
Jelle wil gaan sporten, maar heeft last van zijn spieren. Hij wil ook opnieuw afspreken met Tijs. Kiki krijgt Vanessa eindelijk te pakken. Zij wil echter niet met Mathias praten. Mieke begint aan haar eerste werkdag.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'SOS Piet XL' (VTM)

Isabel uit Waregem wil eindelijk een échte bearnaisesaus maken, maar haar versie lijkt meer op een dunne soep zonder smaak. Johan uit Brecht probeert ajuinsoep, maar ook hij faalt: een flauw, ondefinieerbaar mengsel waar zelfs een ui van zou huilen.

'SOS Piet XL', om 18.20 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Campus 12: compilatie
    06:00
    In bed met Olly
  • 08:00
    Radio 2: Weekwatchers
    08:00
    Herfstbeelden
  • 09:20
    De Smurfen
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:20
    Nonkel Jef
    01:00
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:40
    Parking Wars
  • 09:25
    Geen uitzending
    01:00
    What We Do in the Shadows
  • 07:00
    Willy
    01:45
    Geen uitzending
  • 08:45
    Project Christmas Wish
    01:35
    JOE XMAS
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:15
    De ambachter
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 09:20
    Geen uitzending
    01:10
    Criminal Minds
  • 09:15
    Storage Wars
    01:15
    NCIS: Los Angeles
  • 09:00
    The Block Australia
    01:25
    Botched
  • 09:20
    Secrets of the Chippendales Murders
    01:15
    The First 48
  • 09:00
    Z-Weekoverzicht
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:10
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:45
    Winterse Kost
    01:55
    Het Weekmenu
  • 08:50
    Murdoch Mysteries
    01:45
    Midsomer Murders
  • 09:25
    American Pickers
    01:15
    The Resident
  • 08:35
    Kamp Van Koningsbrugge
    01:18
    Wie is de Mol? 25 jaar
  • 08:50
    Kassa
    01:10
    Dit is de Week
  • 09:25
    Rachel en Elbert passen op
    01:45
    Onderweg naar liefde
Verwante artikels