Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Benny is bezorgd om Stefanie, Vanessa moet weer liegen tegen Mathias en Nora raakt een gevoelige snaar bij Jan. Kiki kijkt uit naar een familievakantie en Jelle vreest dat Tijs een duister geheim heeft. Niko besluit om op Mieke in te praten. Mathias moet snel een oplossing vinden voor CoBrew, Cédric ergert zich aan Lars en Jelle biecht Jamila iets op.

Maandag 10 november 2025 - aflevering 7751

Benny maakt zich zorgen over de toekomst van zijn dochter. Daardoor laat hij een steek vallen op een werf. Niko probeert zijn gevoelens voor Jos te onderdrukken. De vragen van Marcel maken het hem niet makkelijk. Rudi hoopt dat de terugkeer van Lars een positieve invloed heeft op Wolff & Bos.



Dinsdag 11 november 2025 - aflevering 7752

Vanessa moet opnieuw liegen tegen Mathias. Jan probeert de insinuaties over hem en Nora te ontkennen. Nora zelf weet echter een gevoelige snaar bij hem te raken. Brahim heeft een speciale act in petto om Benny op te vrolijken. Hij wil echter niet meegaan naar de open mic.

Woensdag 12 november 2025 - aflevering 7753

Vanessa stelt haar zus gerust. Kiki zelf wil de stress van de voorbije weken van zich afzetten met een welverdiende familievakantie. Jelle vreest steeds meer dat Tijs een duister geheim met zich meedraagt en gaat op zoek naar antwoorden. Jos probeert overeind te blijven tijdens een helse werkdag. Jan heeft een etentje met Nora.

Donderdag 13 november 2025 - aflevering 7754

Rudi doet Niko beseffen dat Mieke een grote fout begaat. Hij besluit om op haar in te praten. Jelle voelt zich waardeloos en belogen. Tijs wil met hem afspreken. Kiki merkt dat er iets niet pluis is met Vanessa. Ze hoopt Mathias te kunnen waarschuwen. Mieke wil een belangrijke stap wagen.

Vrijdag 14 november 2025 - aflevering 7755

Mathias moet in allerijl een oplossing zien te vinden voor CoBrew. Rudi probeert Niko en Josefien met elkaar te laten praten. Cédric ergert zich aan de professionele houding van Lars, maar Véronique heeft andere zorgen. Jelle heeft Jamila iets op te biechten.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

