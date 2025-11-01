Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Reünie van 'De Mediamadammen' in 'Kijken en Kijken Kijken'
zaterdag 1 november 2025
Louise en Rube proberen Lars te overhalen en Mathias steunt Nora. Jelle is bezorgd om Tijs, de spanning tussen Cédric en Rudi escaleert. Kiki weet dat Vanessa diep ongelukkig is en Véronique heeft door dat ze in nesten zit. Brahim zit in zak en as. Brigitte is onzeker, Jos wil hen geruststellen. Nora heeft het gevoel dat ze steeds meer mensen verliest. Véronique komt verrassend uit de hoek. Brahim vraagt hulp aan Benny. Rudi denkt dat Niko verliefd is op Jos.

Maandag 3 november 2025 - aflevering 7746
Louise en Rube doen een ultieme poging om Lars te overhalen. Vanessa bekent aan Kiki dat ze haar verleden liever gescheiden wil houden van haar leven met Mathias. Rudi waarschuwt Véronique voor haar drukke werkschema. Jan klaagt over het initiatief van Nora, maar Mathias steunt haar ideeën.


Dinsdag 4 november 2025 - aflevering 7747
Jelle maakt zich zorgen over Tijs, die amper reageert op berichten. Bovendien lijkt Tijs plots verdwenen. Mathias voelt zich buitengesloten. Kiki vermoedt dat er meer speelt. Jan botst met Nora over het nieuwe kassasysteem. Hij beschouwt het als een nutteloze modernisering. Bij Wollf & Bos escaleert de spanning tussen Cédric en Rudi.

Woensdag 5 november 2025 - aflevering 7748
Kiki vertelt Mieke dat Vanessa zich vrolijk voordoet, maar eigenlijk diep ongelukkig is. Mieke maakt zich zorgen over de impact op Vanessa's relatie met Mathias. Véronique merkt dat ze zichzelf in nesten heeft gewerkt. Jelle vermoedt dat er iets mis is met Tijs. Brahim zit in zak en as.

Donderdag 6 november 2025 - aflevering 7749
Het incident met Marcel maakt Brigitte onzeker. Jos probeert hen gerust te stellen en doet een voorstel. Jamila probeert haar ex te vergeten en krijgt hulp van Louise. Lars en Stefanie beseffen maar al te goed de ernst van hun situatie. Toch zijn ze vastbesloten om hun tijd samen te koesteren. Nora heeft het gevoel dat ze steeds meer mensen verliest.

Vrijdag 7 november 2025 - aflevering 7750
Lars wordt onverwacht uitgenodigd door Véronique. Zij verrast ook Mieke met een voorstel. Brahim heeft een groot project binnengehaald. Daarvoor heeft hij echter Benny's hulp nodig. Marcel voelt zich te veel betutteld door Brigitte. Rudi vermoedt dat Niko verliefd is op Jos.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Maandag 3 november 2025 om 11u45  »
VTM
Vanessa is bang voor Mathias' reactie. Kiki stuurt aan op een ernstig gesprek. Niko vraagt raad aan Rudi, maar die wil zich voorbereiden op zijn grote pitch. Hij is bloednerveus om samen met Samira zijn nieuwe modelijn voor te stellen.
Maandag 3 november 2025 om 13u40  »
VTM
Hanne probeert Quinten een moeilijke boodschap over te brengen. Cédric weet Jan feilloos te bespelen, dankzij de goede raad van Mathias. Amélie probeert Raven over zijn liefdesverdriet voor Isa te brengen. Iris jaagt Zjef de stuipen op het lijf.
Maandag 3 november 2025 om 20u05  »
VTM
Dinsdag 4 november 2025 om 11u50  »
VTM
Dinsdag 4 november 2025 om 13u40  »
VTM
Jan wil meer uit de onderhandelingen over de broodjes in de Jan & Alleman halen dan Mathias en Cédric hadden verwacht. Lars vreest dat de zoektocht naar zijn vader hopeloos is. Jenny krijgt goed nieuws. Stefanie ligt in de knoop met zichzelf.

NU en STRAKS op tv

  • 09:50
    Shaun het schaap
    06:00
    In bed met Olly
  • 08:00
    Radio 2: Weekwatchers
    01:15
    Nachtlus
  • 08:30
    Nachtwacht: De dag van de bloedmaan
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:35
    Nonkel Jef
    06:00
    Heidi
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:40
    Parking Wars
  • 09:25
    Geen uitzending
    23:55
    Nomadland
  • 07:00
    Willy
    01:00
    Geen uitzending
  • 08:45
    A Christmas Break
    01:30
    Joe
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:45
    Het zelfbouwhuis
    00:50
    De Tafel van de Week
  • 09:25
    Elementary
    01:55
    Criminal Minds
  • 09:10
    Heavy Rescue: 401
    23:10
    The Postcard Killings
  • 09:20
    The Block Australia
    01:45
    Geen uitzending
  • 09:20
    Cold Case Forensics
    02:05
    The First 48
  • 09:33
    Trends Talk
    06:00
    Herhalingslus
  • 09:40
    Hallo Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:25
    Lekker Messy - Weekmenu
    01:25
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 08:55
    Murdoch Mysteries
    01:45
    Midsomer Murders
  • 09:30
    American Pickers
    01:35
    Nancy Drew
  • 09:40
    Onvergetelijke Liedjes
    01:15
    Wie is de Mol 25 jaar
  • 09:10
    Volle Zalen
    01:10
    Dit is de Week
  • 09:50
    Zapp Kids Top 20
    01:30
    First Dates
