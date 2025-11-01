Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Louise en Rube proberen Lars te overhalen en Mathias steunt Nora. Jelle is bezorgd om Tijs, de spanning tussen Cédric en Rudi escaleert. Kiki weet dat Vanessa diep ongelukkig is en Véronique heeft door dat ze in nesten zit. Brahim zit in zak en as. Brigitte is onzeker, Jos wil hen geruststellen. Nora heeft het gevoel dat ze steeds meer mensen verliest. Véronique komt verrassend uit de hoek. Brahim vraagt hulp aan Benny. Rudi denkt dat Niko verliefd is op Jos.

Maandag 3 november 2025 - aflevering 7746

Louise en Rube doen een ultieme poging om Lars te overhalen. Vanessa bekent aan Kiki dat ze haar verleden liever gescheiden wil houden van haar leven met Mathias. Rudi waarschuwt Véronique voor haar drukke werkschema. Jan klaagt over het initiatief van Nora, maar Mathias steunt haar ideeën.



Dinsdag 4 november 2025 - aflevering 7747

Jelle maakt zich zorgen over Tijs, die amper reageert op berichten. Bovendien lijkt Tijs plots verdwenen. Mathias voelt zich buitengesloten. Kiki vermoedt dat er meer speelt. Jan botst met Nora over het nieuwe kassasysteem. Hij beschouwt het als een nutteloze modernisering. Bij Wollf & Bos escaleert de spanning tussen Cédric en Rudi.

Woensdag 5 november 2025 - aflevering 7748

Kiki vertelt Mieke dat Vanessa zich vrolijk voordoet, maar eigenlijk diep ongelukkig is. Mieke maakt zich zorgen over de impact op Vanessa's relatie met Mathias. Véronique merkt dat ze zichzelf in nesten heeft gewerkt. Jelle vermoedt dat er iets mis is met Tijs. Brahim zit in zak en as.

Donderdag 6 november 2025 - aflevering 7749

Het incident met Marcel maakt Brigitte onzeker. Jos probeert hen gerust te stellen en doet een voorstel. Jamila probeert haar ex te vergeten en krijgt hulp van Louise. Lars en Stefanie beseffen maar al te goed de ernst van hun situatie. Toch zijn ze vastbesloten om hun tijd samen te koesteren. Nora heeft het gevoel dat ze steeds meer mensen verliest.

Vrijdag 7 november 2025 - aflevering 7750

Lars wordt onverwacht uitgenodigd door Véronique. Zij verrast ook Mieke met een voorstel. Brahim heeft een groot project binnengehaald. Daarvoor heeft hij echter Benny's hulp nodig. Marcel voelt zich te veel betutteld door Brigitte. Rudi vermoedt dat Niko verliefd is op Jos.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

