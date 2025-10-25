Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Rube stort in en Brahim heeft de hulp van Benny nodig. Lars stuurt Benny naar Stefanie, Cédric lanceert een nieuw soort koffie en Louise en Rube maken zich zorgen. Jamila durft haar hart niet te luchten, Jan heeft het moeilijk met de populariteit van Nora. Rudi is enthousiast en Vanessa heeft iets te vertellen. Niko vraagt raad aan Rudi, Cédric roept de medewerkers tot de orde en het idee van Nora wordt afgeremd door Jan.

Maandag 27 oktober 2025 - aflevering 7741

Rube stort helemaal in na de confrontatie met Dejaegher. Brahim heeft de hulp van Benny nodig. Er hangt hem een klacht boven het hoofd. Het dossier van Stefanie wordt overgedragen naar de onderzoekskamer. Lars voelt zich machteloos.



Dinsdag 28 oktober 2025 - aflevering 7742

Lars wil dat Benny in zijn plaats naar Stefanie gaat, want hij heeft een ontdekking gedaan die opgevolgd moet worden. Cédric introduceert een nieuw soort koffie. Jelle snapt echter niet hoe dat voor besparingen zal zorgen. Louise en Rube maken zich zorgen over de richting die Cédric wil uitgaan.

Woensdag 29 oktober 2025 - aflevering 7743

Louise en Rube worden in het nauw gedreven. Ze kunnen hun ogen niet geloven. Samira beseft dat Jamila met iets zit. Zij durft echter niet te vertellen wat er op haar lever ligt. Lars kan niet verkroppen dat hij niets kan doen voor Stefanie en Bobbie. Mieke spoort Vanessa aan om met Mathias te praten. Jan lijkt het moeilijk te hebben met de populariteit van Nora bij zijn klanten.

Donderdag 30 oktober 2025 - aflevering 7744

Rudi is dolenthousiast over de modelijn van zijn leven, maar Niko heeft duidelijk andere dingen aan zijn hoofd. Vanessa heeft iets belangrijks te vertellen. Benny wil Nora aanspreken over haar transitie, maar Mathias probeert daar een stokje voor te steken.

Vrijdag 31 oktober 2025 - aflevering 7745

Vanessa is bang voor Mathias' reactie. Kiki stuurt aan op een ernstig gesprek. Niko vraagt raad aan Rudi, maar die wil zich voorbereiden op zijn grote pitch. Hij is bloednerveus om samen met Samira zijn nieuwe modelijn voor te stellen. Cédric roept alle medewerkers tot de orde. Louise uit haar bezorgdheid bij Lars. Nora heeft een idee, maar wordt afgeremd door Jan.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

