Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 18 oktober 2025
Het onderzoek naar de moord op Lander komt in een stroomversnelling. De familie is in shock en Vanessa schrikt van een oude bekende. Brahim stelt Jelle iets voor en die stelt zich meteen vragen. Bij de familie Coppens is het bang afwachten op nieuws. Cédric wil een aandeelhoudersvergadering, Benny komt een zwendeltje op het spoor en Brigitte hoopt op bereidwilligheid van Véronique. Er wacht Louise en Rube een heftige confrontatie.

Maandag 20 oktober 2025 - aflevering 7736
Marlies confronteert Lars met de verklaring van Véronique. Benny en Samira worden meegenomen voor ondervraging. Niko probeert Jos aan te spreken over haar kledij. Zij doet echter alsof ze zich van geen kwaad bewust is. Louise wil de politie betrekken nu haar familie in gevaar is.


Dinsdag 21 oktober 2025 - aflevering 7737
De familie is in shock over het nieuws dat ze hebben gekregen. Jos laat niet in haar kaarten kijken tegenover Niko. Vanessa schrikt als ze een man ziet die ze lijkt te herkennen. Ze verzwijgt dit voor Kiki en Mathias. Veronique wil Brigitte troosten, maar schrikt van de vraag die zij stelt.

Woensdag 22 oktober 2025 - aflevering 7738
Brahim nodigt Jelle uit voor een helikoptervlucht. Die stelt zich vragen over het financiële plaatje. Véronique voelt zich verraden en neemt harde maatregelen. Mieke merkt dat er iets aan de hand is met Vanessa. Ten huize Coppens wacht iedereen bang op meer nieuws.

Donderdag 23 oktober 2025 - aflevering 7739
Vanessa twijfelt of ze de onverwachte ontmoeting met Mathias moet delen. Het moment zindert alleszins nog na en ze uit haar bezorgdheid bij Mieke. Cédric wil een aandeelhoudersvergadering organiseren. Rudi wil weten wat er gaande is tussen Niko en Jos.

Vrijdag 24 oktober 2025 - aflevering 7740
Benny krijgt lucht van Brahims zwendeltje. Hij beschuldigt hem van oplichting. Brigitte hoopt dat Véronique is bijgedraaid na hun gesprek. Lars heeft ondertussen maar één doel voor ogen. Kiki vindt dat Vanessa professionele hulp moet zoeken voor haar rouwproces. Er wacht Louise en Rube een heftige confrontatie met Dejaegher.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 11u40  »
VTM
Brahim verwijt Benny dat hij zijn klanten steelt. Volgens Benny is dat zijn eigen schuld. Rudi denkt de ideale huisgenoot gevonden te hebben, maar die persoon zelf reageert minder enthousiast. Jamila maakt zich op voor een nieuwe date.
Maandag 20 oktober 2025 om 13u40  »
VTM
Guido's nieuwe job brengt Zjef op het idee om broodjes rond te brengen. Raven stort zijn hart uit bij Isa. Véronique voelt zich verraden door Peter. Ze vindt begrip bij Iris. Hanne is bang dat Quinten te intensief gaat trainen voor zijn marathon.
Maandag 20 oktober 2025 om 20u05  »
VTM
Marlies confronteert Lars met de verklaring van Véronique. Benny en Samira worden meegenomen voor ondervraging. Niko probeert Jos aan te spreken over haar kledij. Zij doet echter alsof ze zich van geen kwaad bewust is.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 11u45  »
VTM
Marlies confronteert Lars met de verklaring van Véronique. Benny en Samira worden meegenomen voor ondervraging. Niko probeert Jos aan te spreken over haar kledij. Zij doet echter alsof ze zich van geen kwaad bewust is.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 13u40  »
VTM
Zjef doet alsof de houding van Rudi hem niets kan schelen. Niko probeert hem iets duidelijk te maken. Lars heeft wel oren naar Zjefs voorstel voor de Foodbar, in tegenstelling tot Véronique. Raven maakt zich zorgen omdat hij niets hoort van Isa.

 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

