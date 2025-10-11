Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dejaegher duikt overal op en Marlies voelt Benny weer aan de tand. Cédric neemt Jan in vertrouwen die zijn oren niet gelooft. Rudi en Niko zoeken een nieuwe huisgenoot, Jan wil niet toegeven dat hij eenzaam is en Véronique wil antwoorden over de moord. Vanessa heeft stress en Brahim verwijt Benny dat hij klanten afpakt. Jamila heeft een nieuwe date, Véronique hakt een belangrijke knoop door.

Maandag 13 oktober 2025 - aflevering 7731

Rube en Louise zijn nergens meer veilig voor Dejaegher. Hij duikt ook onverwacht op voor de loft. Rudi vindt dat Niko in zijn nopjes is en stelt zich vragen. Rube legt een verklaring af bij Marlies. Zij voelt ook Benny opnieuw aan de tand.



Dinsdag 14 oktober 2025 - aflevering 7732

Cédric deelt zijn vermoeden over Louise met Jan. Die weet niet wat hij hoort. Lars wordt ondervraagd door Marlies, maar zij blijft sceptisch over zijn verhaal. Ze hoopt ook om via Jelle antwoorden te krijgen over Benny's aandeel in het moordonderzoek. Rudi en Niko gaan op zoek naar een huisgenoot.

Woensdag 15 oktober 2025 - aflevering 7733

Jan voelt zich eenzaam, maar wil dat niet toegeven. Vanessa oppert het idee om Kiki terug te vragen in de Jan & Alleman. Véronique wil antwoorden over de moord en gaat bij Benny aankloppen. Ze zit ook met Lars in haar gedachten. Rube en Louise vermoeden dat Dejaegher voor hun deur staat.

Donderdag 16 oktober 2025 - aflevering 7734

Samira is trots nu de zaak van Brahim goed draait. Mathias wil dat hij en Benny iets herstellen in de Foodbar. Véronique heeft belangrijke informatie, maar weet niet wat ze ermee moet doen. Vanessa is enorm gestresseerd door de grote workload. Rudi en Niko ontvangen enkele potentiële huisgenoten.

Vrijdag 17 oktober 2025 - aflevering 7735

Brahim verwijt Benny dat hij zijn klanten steelt. Volgens Benny is dat zijn eigen schuld. Rudi denkt de ideale huisgenoot gevonden te hebben, maar die persoon zelf reageert minder enthousiast. Jamila maakt zich op voor een nieuwe date. Véronique worstelt met haar geweten, maar hakt een knoop door.



