Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

In 'Familie' is het nog steeds zoeken naar de moordenaar van Lander. Wie heeft iets te verbergen? En valt de dader vroeg of laat door de mand? In het leven van Jan Van den Bossche staat ook heel wat te gebeuren. En kunnen Louise en Rube de schijn verder ophouden?

Maandag 6 oktober 2025 - aflevering 7726

Het wordt stilaan duidelijk dat Lander niet was wie hij leek te zijn. Samira kan niet helemaal eerlijk zijn tegenover Benny. Lars krijgt verrassend nieuws te horen.



Dinsdag 7 oktober 2025 - aflevering 7727

Lars wil klare wijn schenken over de factuur, maar zijn uitleg is niet voldoende voor Cédric. Hij wil een aandeelhoudersvergadering beleggen. Vanessa krijgt een brief voor Kiki, maar heeft geen zin om haar op te zoeken. Marcel wil een band opbouwen met Josefien.

Woensdag 8 oktober 2025 - aflevering 7728

Jelle probeert Tijs te bereiken, maar die reageert niet. Rube wil aan de blikken van Jelle en Mieke ontkomen, maar Louise weigert te vluchten. Véronique wijst Lars met de vinger. Louise en Rube krijgen opnieuw bezoek van Dejaegher.

Donderdag 9 oktober 2025 - aflevering 7729

Dejaegher eist de crypto op, maar beweert geen interesse te hebben in de rest. Rube wil ingaan op zijn aanbod, maar Louise vertrouwt het zaakje niet. Marcel wil afspreken met Jos. Vanessa zit met haar gedachten bij Kiki.

Vrijdag 10 oktober 2025 - aflevering 7730

Jelle kijkt uit naar de komst van Tijs. Véronique merkt dat Lars niet in zijn gewone doen is. Louise en Rube breken in bij Dejaegher en ontdekken de crypto wallet. Ze proberen Lars om de tuin te leiden, maar hij eist de waarheid.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!