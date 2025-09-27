Kijkcijfers: maandag 22 en dinsdag 23 september 2025
Kijkcijfers: woensdag 24 september 2025
Wie zingt zich naar de finale van 'Sing Again'?

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 27 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

'Familie' is bij het nieuwe seizoen goed uit de startblokken geschoten. Vel vragen die een antwoord zoeken en intriges en gebeurtenissen die elkaar blijven opvolgen. Wat er deze week gebeurt, lees je hier!

Maandag 29 september 2025 - aflevering 7721
Marcel heeft Mieke iets te vertellen. Vanessa is verontwaardigd wanneer blijkt dat Jelle nog niet de moed heeft gehad om naar de politie te stappen. Jamila zit in zak en as door wat ze heeft ontdekt. Marlies Kennis plant nieuwe ondervragingen over de moord op Lander.


Dinsdag 30 september 2025 - aflevering 7722
Lars neemt Rube in vertrouwen over Stefanies huilbui. Hij heeft het gevoel dat hij tekortschiet. Jelle komt tot een vaststelling en neemt een besluit. Jamila's vegan broodjes slaan aan in de Foodbar. Louise slaat in paniek wanneer Jelle veel te dicht bij de waarheid komt. Jan ergert zich kapot aan Kiki's luiheid en divagedrag.

Woensdag 1 oktober 2025 - aflevering 7723
Jamila is verrast wanneer Emilio plots voor de deur staat met bloemen. Wanneer hij ook opdaagt in de Foodbar, wil Jos hem de deur wijzen. Vanessa krijgt een onthutsend verhaal te horen en lijkt tot inzicht te komen. Dejaegher probeert Rube en Louise via Jan op te sporen. Cédric doet een vreemde ontdekking.

Donderdag 2 oktober 2025 - aflevering 7724
Lars heeft een verrassing voor Stefanie. Véronique confronteert Lars met de factuur, maar die valt uit de lucht en beschuldigt Cédric. Mieke probeert Marcel te overtuigen om een gesprek aan te gaan met Jos. Louise en Jelle leggen een ontmoeting vast met Dejaegher.

Vrijdag 3 oktober 2025 - aflevering 7725
Jos stelt zich kwetsbaar op, in de hoop dat Marcel zal toegeven. Hij wil zich echter koste wat het kost aan zijn belofte houden. Louise is doodsbang dat de hele familie te weten zal komen dat Bert haar vader is. Lars geeft Rube de opdracht om uit te zoeken wie de hoge factuur heeft gestuurd. Benny merkt dat Stefanie overstuur is.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Maandag 29 september 2025 om 11u35  »
VTM
Jelle hoopt zijn boot nog te kunnen redden. Benny heeft genoeg van Brahims werking en dreigt een drastisch besluit te nemen. Josefien waarschuwt Jamila dat ze Emilio niet te hard moet vertrouwen.
Maandag 29 september 2025 om 13u40  »
VTM
Patrick praat met Jenny over zijn vermoedens. Brigitte wil niet bij de pakken biljven zitten en besluit over te gaan tot actie. Zjef praat onbewust zijn mond voorbij tegenover Quinten en Véronique heeft moeite met de verlangens van Lars.
Maandag 29 september 2025 om 20u05  »
VTM
Marcel heeft Mieke iets te vertellen. Vanessa is verontwaardigd wanneer blijkt dat Jelle nog niet de moed heeft gehad om naar de politie te stappen. Jamila zit in zak en as door wat ze heeft ontdekt.
Dinsdag 30 september 2025 om 11u45  »
VTM
Marcel heeft Mieke iets te vertellen. Vanessa is verontwaardigd wanneer blijkt dat Jelle nog niet de moed heeft gehad om naar de politie te stappen. Jamila zit in zak en as door wat ze heeft ontdekt.
Dinsdag 30 september 2025 om 13u40  »
VTM
Quinten confronteert Hanne met haar leugen en zet zijn dreigementen verder. Benny en Jonas komen in contact met een geïnteresseerde koper die veel geld overheeft voor hun jukebox. Bij Cédric lopen de frustraties ondertussen hoog op.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
TVvisie admin
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:30
    Sporza: WK Wielrennen
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    11:55
    Sporza: WK Wielrennen
  • 11:05
    Ridder Muis
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    05:30
    Plop & de Peppers
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:35
    The Resident
    01:20
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:55
    Christmas Cupid
    05:30
    A Royal Christmas Ball
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:05
    It's Aperotime Somewhere in the World
  • 11:00
    Rizzoli & Isles
    02:50
    Geen uitzending
  • 10:40
    Geen uitzending
    06:45
    America's Top Dog
  • 10:30
    Open Vuur
    02:05
    Paris in Love
  • 10:25
    The Real Murders of Orange County
    02:20
    Geen uitzending
  • 11:01
    Fleet TV
    03:39
    Herhalingslus
  • 11:05
    Wonen
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:00
    Chris Cooks Cymru
    02:05
    Het Weekmenu
  • 11:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    02:35
    Midsomer Murders
  • 10:40
    American Pickers
    02:25
    The Resident
  • 10:15
    Van onschatbare waarde
    02:12
    Het Mooiste Meisje van de Klas Top 10 Marathon
  • 10:30
    Podium Klassiek Masterclass
    08:10
    Petrus in het land
  • 10:50
    Brainstorm
    02:45
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal
Verwante artikels