Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Maandag 29 september 2025 - aflevering 7721

Marcel heeft Mieke iets te vertellen. Vanessa is verontwaardigd wanneer blijkt dat Jelle nog niet de moed heeft gehad om naar de politie te stappen. Jamila zit in zak en as door wat ze heeft ontdekt. Marlies Kennis plant nieuwe ondervragingen over de moord op Lander.



Dinsdag 30 september 2025 - aflevering 7722

Lars neemt Rube in vertrouwen over Stefanies huilbui. Hij heeft het gevoel dat hij tekortschiet. Jelle komt tot een vaststelling en neemt een besluit. Jamila's vegan broodjes slaan aan in de Foodbar. Louise slaat in paniek wanneer Jelle veel te dicht bij de waarheid komt. Jan ergert zich kapot aan Kiki's luiheid en divagedrag.

Woensdag 1 oktober 2025 - aflevering 7723

Jamila is verrast wanneer Emilio plots voor de deur staat met bloemen. Wanneer hij ook opdaagt in de Foodbar, wil Jos hem de deur wijzen. Vanessa krijgt een onthutsend verhaal te horen en lijkt tot inzicht te komen. Dejaegher probeert Rube en Louise via Jan op te sporen. Cédric doet een vreemde ontdekking.

Donderdag 2 oktober 2025 - aflevering 7724

Lars heeft een verrassing voor Stefanie. Véronique confronteert Lars met de factuur, maar die valt uit de lucht en beschuldigt Cédric. Mieke probeert Marcel te overtuigen om een gesprek aan te gaan met Jos. Louise en Jelle leggen een ontmoeting vast met Dejaegher.

Vrijdag 3 oktober 2025 - aflevering 7725

Jos stelt zich kwetsbaar op, in de hoop dat Marcel zal toegeven. Hij wil zich echter koste wat het kost aan zijn belofte houden. Louise is doodsbang dat de hele familie te weten zal komen dat Bert haar vader is. Lars geeft Rube de opdracht om uit te zoeken wie de hoge factuur heeft gestuurd. Benny merkt dat Stefanie overstuur is.



