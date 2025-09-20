Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Verrassing! Jacky 'Zatte Rita' Lafon keert terug naar 'Familie'
zaterdag 20 september 2025
Vanessa wordt onder druk gezet door inspecteur Kennis en Kiki neemt een drastisch besluit. Samira gaat bemiddelen tussen Benny en Brahim, Cédric heeft een idee. Véronique en Lars komen onverwacht samen. Jamila probeert haar gedachten te verzetten. Jill is overstuur, Mike wil weten wat Marcel achterhoudt. Jelle wil zijn boot redden en Benny dreigt met een drastisch besluit. Mieke confronteert Marcel.

Maandag 22 september 2025 - aflevering 7716
Vanessa wil haar geheim bewaren, maar wordt onder druk gezet door inspecteur Kennis. Mathias maakt zich ongerust wanneer Vanessa niet thuiskomt. Kiki beseft dat ze de waarheid moet vertellen en besluit alles op tafel te gooien.


Dinsdag 23 september 2025 - aflevering 7717
Samira beseft dat de samenwerking tussen Benny en Brahim uit de hand loopt en doet een poging om hun problemen op te lossen. Brahim wil echter koppig zijn werking verderzetten. De spanning tussen Lars en Véronique is toegenomen na het mislukte etentje. Cédric denkt dat het bedrijf gevaar loopt en oppert een idee.

Woensdag 24 september 2025 - aflevering 7718
Jelle wil op de boot van Yoko blijven wonen. Véronique en Lars proberen afstand te bewaren, maar een onverwachte situatie brengt hen samen. Cédric beseft dat hij de twee voorgoed uit elkaar moet halen en betrekt Linus bij zijn plan. Mathias heeft genoeg van Kiki en wil haar het huis uit jagen. Jamila probeert haar gedachten te verzetten.

Donderdag 25 september 2025 - aflevering 7719
Jill is helemaal overstuur door een gesprek met Cédric. Ze vraagt hulp aan Jelle. Niko en Rudi starten een zoektocht naar een nieuwe huisgenoot. Hun eerste kandidaat blijkt meteen een interessante figuur te zijn. Kiki probeert onrust te stoken tussen Mathias en Vanessa. Benny vermoedt dat Samira en Stefanie een geheim delen en Mieke wil weten wat Marcel achterhoudt.

Vrijdag 26 september 2025 - aflevering 7720
Jelle hoopt zijn boot nog te kunnen redden. Benny heeft genoeg van Brahims werking en dreigt een drastisch besluit te nemen. Josefien waarschuwt Jamila dat ze Emilio niet te hard moet vertrouwen. Mieke vangt een gesprek op en is ervan overtuigd dat Marcel iets ernstigs op zijn kerfstok heeft. Ze confronteert hem met haar vermoedens.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Maandag 22 september 2025 om 11u35  »
VTM
Josefien wil Marcel confronteren, maar hij gaat er weer vandoor. Mieke vraagt hem op de man af wat er gaande is tussen hem en zijn nichtje. Stefanie wil Lars en Véronique terug dichter bij elkaar brengen.
Maandag 22 september 2025 om 13u40  »
VTM
Hanne is bang dat ze het helemaal heeft verpest bij Quinten. Vanessa en Mathias lopen elkaar opnieuw tegen het lijf in de Foodbar. Benny biedt Jonas aan om bij hem te komen wonen. Raven wordt betrapt door Lars.
Maandag 22 september 2025 om 20u05  »
VTM
Vanessa wil haar geheim bewaren, maar wordt onder druk gezet door inspecteur Kennis. Kiki beseft dat ze de waarheid moet vertellen en besluit alles op tafel te gooien.
Dinsdag 23 september 2025 om 11u50  »
VTM
Vanessa wil haar geheim bewaren, maar wordt onder druk gezet door inspecteur Kennis. Kiki beseft dat ze de waarheid moet vertellen en besluit alles op tafel te gooien.
Dinsdag 23 september 2025 om 13u40  »
VTM
Brigitte onderneemt actie naar Amélie toe. Stefanie heeft Guido iets te zeggen, maar is bang voor zijn reactie. Hanne heeft Quinten iets op te biechten. Bij CoBrew dreigt Niko ermee om zijn Bomma'ke terug te nemen.

 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

