Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 13 september 2025
Jan is het beu dat hij weer wordt verdacht en Véronique krijgt verontrustend nieuws. Rube zoekt toenadering tot Véronique, Benny deelt een theorie en Mathias heeft geen tijd voor Niko. Cédric jent Louise en heeft een verrassend voorstel. Tijs en Jelle zien elkaar weer, Jamila is gefrustreerd en Mieke organiseert een drink voor de medewerkers. Marcel gaat er weer vandoor bij Josefien, Mathias heeft een vraag voor Vanessa en zij wacht in paniek op Mieke.

Maandag 15 september 2025 - aflevering 7711
Marlies wil meer info van Jan. Hij is het beu dat hij opnieuw verdacht wordt. Vanessa is bezorgd wanneer Marlies ook vragen voor haar heeft. Mathias heeft het ondertussen helemaal gehad met Kiki. Mieke polst bij Josefien naar de band met haar nonkel. Véronique krijgt verontrustend nieuws.


Dinsdag 16 september 2025 - aflevering 7712
Vanessa wil dat Mieke zich verontschuldigt bij Kiki. Benny vindt dat Samira haar gevoel voor humor verloren is. Jan wordt kwaad wanneer Marlies terug opdaagt. Zij komt met verrassend nieuws op de proppen. Rube zoekt toenadering tot Véronique. Zij ergert zich ondertussen dood aan Lars, maar blijft zich aangetrokken voelen.

Woensdag 17 september 2025 - aflevering 7713
Benny deelt zijn theorie met Jan. Cédric gelooft het verhaal van Vanessa niet. Niko lijkt ergens mee te zitten, maar Mathias heeft geen tijd voor hem. Jamila heeft het moeilijk met Emilio's onbetrouwbaarheid. Cédric wil Louise jennen met zijn overwinning en heeft een verrassend voorstel voor Lars.

Donderdag 18 september 2025 - aflevering 7714
Tijs en Jelle zijn blij om elkaar weer te zien. Cédric is echter in een minder goede bui. Jamila is gefrustreerd omdat ze niks van Emilio hoort. Rudi is verrast om Kiki's verhaal te horen. Zij is compleet overstuur. Het MagWel-filmpje van Jan wordt door velen geparodieerd. Mieke is in de wolken en organiseert een drink voor de medewerkers.

Vrijdag 19 september 2025 - aflevering 7715
Josefien wil Marcel confronteren, maar hij gaat er weer vandoor. Mieke vraagt hem op de man af wat er gaande is tussen hem en zijn nichtje. Stefanie wil Lars en Véronique terug dichter bij elkaar brengen. Mathias wil weten of Vanessa een affaire had met Lander. Hij lucht zijn hart bij Cédric. Vanessa wacht in paniek op Mieke.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Woensdag 17 september 2025 om 11u45  »
VTM
Vanessa wil dat Mieke zich verontschuldigt bij Kiki. Benny vindt dat Samira haar gevoel voor humor verloren is. Jan wordt kwaad wanneer Marlies terug opdaagt. Zij komt met verrassend nieuws.
Woensdag 17 september 2025 om 13u40  »
VTM
Mieke raadt Hanne af om opnieuw de confrontatie met Quinten aan te gaan. Vanessa krijgt plotseling een alarmerend bericht van Benny. Bij Wolff & Bos staat Rudi op ontploffen wanneer hij ontdekt wat Lars achter zijn rug heeft geregeld.
Woensdag 17 september 2025 om 20u05  »
VTM
Benny deelt zijn theorie met Jan. Cédric gelooft het verhaal van Vanessa niet. Niko lijkt ergens mee te zitten, maar Mathias heeft geen tijd voor hem. Jamila heeft het moeilijk met Emilio's onbetrouwbaarheid.
Maandag 15 september 2025 om 11u35  »
VTM
Rube wil praten met Véronique. Zij werkt haar frustraties echter op hem uit. Cédric heeft van Jill vernomen dat ze terug naar België komt. Hij lijkt er niet onverdeeld gelukkig mee te zijn.
Maandag 15 september 2025 om 13u40  »
VTM
Niko gaat toch onderhandelen met CoBrew en wil volledige carte blanche. Ook Cédric bemoeit zich met de zaak. Lars en Véronique doen Rudi een fantastisch voorstel. Raven beslist om zijn zoektocht te staken.

