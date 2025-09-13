Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jan is het beu dat hij weer wordt verdacht en Véronique krijgt verontrustend nieuws. Rube zoekt toenadering tot Véronique, Benny deelt een theorie en Mathias heeft geen tijd voor Niko. Cédric jent Louise en heeft een verrassend voorstel. Tijs en Jelle zien elkaar weer, Jamila is gefrustreerd en Mieke organiseert een drink voor de medewerkers. Marcel gaat er weer vandoor bij Josefien, Mathias heeft een vraag voor Vanessa en zij wacht in paniek op Mieke.

Maandag 15 september 2025 - aflevering 7711

Marlies wil meer info van Jan. Hij is het beu dat hij opnieuw verdacht wordt. Vanessa is bezorgd wanneer Marlies ook vragen voor haar heeft. Mathias heeft het ondertussen helemaal gehad met Kiki. Mieke polst bij Josefien naar de band met haar nonkel. Véronique krijgt verontrustend nieuws.



Dinsdag 16 september 2025 - aflevering 7712

Vanessa wil dat Mieke zich verontschuldigt bij Kiki. Benny vindt dat Samira haar gevoel voor humor verloren is. Jan wordt kwaad wanneer Marlies terug opdaagt. Zij komt met verrassend nieuws op de proppen. Rube zoekt toenadering tot Véronique. Zij ergert zich ondertussen dood aan Lars, maar blijft zich aangetrokken voelen.

Woensdag 17 september 2025 - aflevering 7713

Benny deelt zijn theorie met Jan. Cédric gelooft het verhaal van Vanessa niet. Niko lijkt ergens mee te zitten, maar Mathias heeft geen tijd voor hem. Jamila heeft het moeilijk met Emilio's onbetrouwbaarheid. Cédric wil Louise jennen met zijn overwinning en heeft een verrassend voorstel voor Lars.

Donderdag 18 september 2025 - aflevering 7714

Tijs en Jelle zijn blij om elkaar weer te zien. Cédric is echter in een minder goede bui. Jamila is gefrustreerd omdat ze niks van Emilio hoort. Rudi is verrast om Kiki's verhaal te horen. Zij is compleet overstuur. Het MagWel-filmpje van Jan wordt door velen geparodieerd. Mieke is in de wolken en organiseert een drink voor de medewerkers.

Vrijdag 19 september 2025 - aflevering 7715

Josefien wil Marcel confronteren, maar hij gaat er weer vandoor. Mieke vraagt hem op de man af wat er gaande is tussen hem en zijn nichtje. Stefanie wil Lars en Véronique terug dichter bij elkaar brengen. Mathias wil weten of Vanessa een affaire had met Lander. Hij lucht zijn hart bij Cédric. Vanessa wacht in paniek op Mieke.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

