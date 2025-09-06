Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Cédric heeft weer een reden om Louise te ontslaan, Niko reageert woedend en Benny haast zich bij Wolff & Bos. Kiki babbelt in plaats van te werken en Véronique blijft in het hoofd van Lars rondspoken. Josefien charmeert Jamila, Jelle wordt overstelpt met mails en Mieke spoort Hanne aan om met Niko te praten. Véronique zoekt toenadering. Echter werkt ze haar frustraties uit op Rube. Jill komt terug naar België en Jamila probeert normaal samen te werken met Emilio. Lars heeft een verrassend voorstel, Vanessa betrapt Kiki.

Maandag 8 september 2025 - aflevering 7706

Cédric ziet alweer een reden om Louise te ontslaan. Véronique kan voorlopig niet meer doen dan haar confronteren. Kiki wil een centje bijverdienen en bijspringen bij CoBrew, maar Vanessa houdt de boot af. Niko reageert woedend wanneer Jan hem de ogen opent. Benny werkt in een mum van tijd een klus af op Wolff & Bos.



Dinsdag 9 september 2025 - aflevering 7707

Cédric wil Hanne helpen, maar Marlies lijkt niet meteen overtuigd. Jelle probeert de sfeer op te krikken. Terwijl Jan de bestellingen in de Jan & Alleman probeert bij te houden, blijft Kiki babbelen in plaats van te werken. Josefien hoopt om Marcel te zien te krijgen. Lars wil met zijn gezin genieten, maar Véronique blijft in zijn hoofd rondspoken.

Woensdag 10 september 2025 - aflevering 7708

Samira reageert opgetogen op het nieuws dat ze te horen krijgt. Al lijkt iets een rem op haar blijdschap te zetten. Josefien charmeert Jamila met haar kordaat gedrag. Ze probeert ook connectie te maken met Marcel. Cédric ziet zijn kans om opnieuw over Hannes aandelen te beginnen. Jelle wordt plots overstelpt met mails uit onverwachte hoek.

Donderdag 11 september 2025 - aflevering 7709

Mieke vindt dat Hanne zo snel mogelijk met Niko moet praten. Zij probeert het voor zich uit te schuiven. Jan roept Kiki tot de orde. Cédric betrapt Jelle tijdens een tête-à-tête. Lars denkt dat Véronique hem buitenspel komt zetten. Zij reikt hem echter de hand en zoekt toenadering.

Vrijdag 12 september 2025 - aflevering 7710

Rube wil praten met Véronique. Zij werkt haar frustraties echter op hem uit. Cédric heeft van Jill vernomen dat ze terug naar België komt. Hij lijkt er niet onverdeeld gelukkig mee te zijn. Jamila probeert op een normale manier samen te werken met Emilio. Lars belt Hanne met een verrassend voorstel. Vanessa betrapt Kiki.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

