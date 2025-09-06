Kijkcijfers: woensdag 3 september 2025
Hanne verdwijnt uit 'Familie'
'Komen Eten' voor één keer met de ongezouten commentaar van tante Carine

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 6 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Cédric heeft weer een reden om Louise te ontslaan, Niko reageert woedend en Benny haast zich bij Wolff & Bos. Kiki babbelt in plaats van te werken en Véronique blijft in het hoofd van Lars rondspoken. Josefien charmeert Jamila, Jelle wordt overstelpt met mails en Mieke spoort Hanne aan om met Niko te praten. Véronique zoekt toenadering. Echter werkt ze haar frustraties uit op Rube. Jill komt terug naar België en Jamila probeert normaal samen te werken met Emilio. Lars heeft een verrassend voorstel, Vanessa betrapt Kiki.

Maandag 8 september 2025 - aflevering 7706
Cédric ziet alweer een reden om Louise te ontslaan. Véronique kan voorlopig niet meer doen dan haar confronteren. Kiki wil een centje bijverdienen en bijspringen bij CoBrew, maar Vanessa houdt de boot af. Niko reageert woedend wanneer Jan hem de ogen opent. Benny werkt in een mum van tijd een klus af op Wolff & Bos.


Dinsdag 9 september 2025 - aflevering 7707
Cédric wil Hanne helpen, maar Marlies lijkt niet meteen overtuigd. Jelle probeert de sfeer op te krikken. Terwijl Jan de bestellingen in de Jan & Alleman probeert bij te houden, blijft Kiki babbelen in plaats van te werken. Josefien hoopt om Marcel te zien te krijgen. Lars wil met zijn gezin genieten, maar Véronique blijft in zijn hoofd rondspoken.

Woensdag 10 september 2025 - aflevering 7708
Samira reageert opgetogen op het nieuws dat ze te horen krijgt. Al lijkt iets een rem op haar blijdschap te zetten. Josefien charmeert Jamila met haar kordaat gedrag. Ze probeert ook connectie te maken met Marcel. Cédric ziet zijn kans om opnieuw over Hannes aandelen te beginnen. Jelle wordt plots overstelpt met mails uit onverwachte hoek.

Donderdag 11 september 2025 - aflevering 7709
Mieke vindt dat Hanne zo snel mogelijk met Niko moet praten. Zij probeert het voor zich uit te schuiven. Jan roept Kiki tot de orde. Cédric betrapt Jelle tijdens een tête-à-tête. Lars denkt dat Véronique hem buitenspel komt zetten. Zij reikt hem echter de hand en zoekt toenadering.

Vrijdag 12 september 2025 - aflevering 7710
Rube wil praten met Véronique. Zij werkt haar frustraties echter op hem uit. Cédric heeft van Jill vernomen dat ze terug naar België komt. Hij lijkt er niet onverdeeld gelukkig mee te zijn. Jamila probeert op een normale manier samen te werken met Emilio. Lars belt Hanne met een verrassend voorstel. Vanessa betrapt Kiki.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Maandag 8 september 2025 om 11u35  »
VTM
Lars wil Véronique aanspreken over haar gedrag naar Rube toe. Rube zelf krijgt plots een bericht van Louise en snelt naar haar toe. Benny en Brahim willen aan de slag gaan met de verwarmingsketel in het studentenhuis.
Maandag 8 september 2025 om 13u40  »
VTM
Hanne is niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij Quintens beslissing. Mieke schakelt Peter in om het probleem van Niko op te lossen. Patrick is zenuwachtig voor de ingreep die zijn snurkprobleem zou moeten oplossen.
Maandag 8 september 2025 om 20u05  »
VTM
Cédric ziet alweer een reden om Louise te ontslaan. Véronique kan voorlopig niet meer doen dan haar confronteren. Kiki wil een centje bijverdienen en bijspringen bij CoBrew, maar Vanessa houdt de boot af.
Dinsdag 9 september 2025 om 11u45  »
VTM
Cédric ziet alweer een reden om Louise te ontslaan. Véronique kan voorlopig niet meer doen dan haar confronteren. Kiki wil een centje bijverdienen en bijspringen bij CoBrew, maar Vanessa houdt de boot af.
Dinsdag 9 september 2025 om 13u40  »
VTM
Jan krijgt een flinke opdoffer en Lars krijgt belangrijk nieuws te horen. Zjef wil iets organiseren voor Rudi's verjaardag. Peter doet Mathias een voorstel, maar Cédric probeert het hem uit zijn hoofd te praten. Hanne voert haar plan uit.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Op zijn achttiende verjaardag erft Benjamin Kurrel de nalatenschap van zijn vermiste vader: een doos vol oude voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam boek. Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het meisje op wie hij stiekem verliefd is, zet hij onbewust een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos toont grote interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator toebehoorde. Met behulp van de geheime boodschappen in het boek ontsluiert het drietal steeds meer van het mysterie, maar een ongenadige tegenstander probeert hen te stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, maar confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

'Zeppos - Het Mercatorspoor', film uit 2022 met oa. Carry Goossens, om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Zomerbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Zomerbeelden
    15:45
    Volleybal
  • 10:25
    Kleine dingen
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    05:30
    Maya de Bij
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:35
    Random Breath Test
  • 08:20
    Geen uitzending
    11:30
    Zorro
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 02:30
    Geen uitzending
    10:25
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 10:25
    Open Vuur
    04:50
    Geen uitzending
  • 10:05
    Rizzoli & Isles
    02:50
    Geen uitzending
  • 10:20
    Storage Wars
    02:30
    SurrealEstate
  • 10:10
    Million Dollar Listing Los Angeles
    02:15
    Love Island
  • 10:20
    Sin City Murders
    03:50
    Geen uitzending
  • 10:10
    CEO van mijn leven
    04:00
    Herhalingslus
  • 10:21
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:05
    Ainsley Eats The Streets
    03:30
    Chris Cooks Cymru
  • 09:55
    Call the Midwife
    02:00
    Midsomer Murders
  • 09:35
    American Pickers
    02:35
    The Resident
  • 10:25
    Van onschatbare waarde
    02:00
    NOS Journaal
  • 09:40
    Interview met de geschiedenis
    02:15
    Dit is de Week
  • 10:00
    Zapp Kids Top 20
    02:30
    Groeten vanaf de camping
Verwante artikels